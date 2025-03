A- A+

Projetos Próximos trabalhos de Fernanda Torres: atriz já tem série escrita e peça programada no Brasil País teve noite memorável ao levar prêmio de Melhor Filme Internacional pela primeira vez com "Ainda Estou Aqui"

Após a maratona do Oscar e um merecido descanso — que ainda está só na promessa —, a consagrada atriz Fernanda Torres já tem planos profissionais desenhados.

A vitória de “Ainda Estou Aqui” na maior premiação do cinema internacional marcou o fim da campanha de divulgação do filme, e agora a atriz pode finalmente retornar ao Brasil.

Depois do período de folga, a atriz já tem planos para trabalhos futuros. Em conversa com a atriz Jessica Chastain para a revista Interview, Fernanda Torres afirmou: "Eu escrevi o roteiro para uma série de seis capítulos no Brasil. No teatro, tem um conto de Eça de Queiroz, um escritor genial português do século 19, é uma versão darwinista do Gênesis, da Bíblia". Os detalhes, porém, ainda são mantidos em segredo.

Na entrevista, Chastain demonstrou muito interesse pelo trabalho de Torres em "Ainda estou aqui", e não gostou quando a brasileira insistiu em diminuir a própria atuação.

"Você tem que aceitar os créditos pelo seu trabalho", afirmou Chastain quando Torres tentou atribuir todos os méritos do desempenho a Eunice Paiva, personagem que interpreta.

A americana se interessou em saber sobre como foi para Fernanda crescer numa casa de atores e quis saber se a brasileira tinha interesse na direção.

Apesar da negativa da atriz de "Os normais", Chastain afirmou que via potencial nela para dirigir e se ofereceu para atuar em seu eventual filme.

No final do papo, Chastain afirmou que iria passar seu número de telefone para Fernanda, a quem considerou inspiradora. A atriz de "Ainda estou aqui" respondeu com timidez: "Não diga isso, sou uma grande fã".

"Bem, quero ser sua amiga. Sua atuação é inacreditável e estou muito feliz que foi incluída nesse grupo de pessoas que estão sendo reconhecidas", encerrou Chastain.

Veja também