Psicóloga Erika Farias lança livro "Além da separação" na livraria Jaqueira, neste sábado (5)

A- A+

A psicóloga clínica, orientadora parental e especialista em coparentalidade, Erika Farias, lança seu primeiro livro “Além da separação”, neste sábado (5), na livraria Jaqueira, a partir das 17h, com entrada franca.



A obra, que tem como tema central os desafios vividos por mulheres após o divórcio, joga luz sobre uma realidade pouco discutida: enquanto enfrentam perdas emocionais e financeiras, muitas seguem sustentando sozinhas o equilíbrio emocional dos filhos.

O livro reúne relatos reais, reflexões clínicas e orientações práticas sobre os impactos profundos que o fim de uma relação conjugal traz para as mães. “Não é incomum que, depois da separação, essas mulheres se vejam sobrecarregadas. Elas perdem renda, rede de apoio, enfrentam julgamentos sociais e, ainda assim, são vistas como as responsáveis pelo bem-estar emocional dos filhos”, explica a autora.

Recomeço invisível

A psicóloga alerta que o divórcio marca não apenas o fim de um casamento, mas o início de uma jornada solitária e, muitas vezes, invisibilizada. “Muitas mulheres se sentem culpadas, sobrecarregadas e sozinhas nesse processo. Este livro é um espaço de acolhimento, força e transformação para elas. E também um convite à responsabilidade compartilhada”, afirma a autora.



Temas como guarda compartilhada, plano de parentalidade, saúde mental materna e a sobrecarga invisível da mulher são discutidos de forma profunda, sem perder a leveza e o afeto que marcam o estilo de Erika. A obra se torna leitura essencial para mães separadas, pais conscientes, profissionais do Direito de Família, da Psicologia e todos que desejam compreender as nuances da parentalidade contemporânea.



O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos, roda de conversa com a autora e convidados especiais. A entrada é gratuita e aberta ao público,



SERVIÇO

Lançamento do livro “Além da separação”, de Erika Farias

Quando: Sábado (5), às 17h.

Onde: Livraria Jaqueira – R. Me. de Deus, 110 – Recife Antigo

Evento gratuito e aberto ao público

Veja também