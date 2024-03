Publi? Camila Moura é supostamente flagrada saindo de motel e internautas desconfiam de armação

A- A+

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique, o Buda do “BBB 24”, teve um suposto “flagra” exposto nas redes sociais nesta quinta-feira (28). As fotografias mostram ela saindo de um motel com um homem não identificado.



Nas imagens, a nova influenciadora digital parece tentar escapar das lentes ao notar que estava sendo fotografada. Já o acompanhante consegue esconder completamente o rosto. No Instagram, Camila compartilhou os cliques e fez um “desabafo”.

“Não tenho um dia de paz, né… Todo dia uma bomba!! Será que é pedir muito um dia de paz?”, escreveu ela. Apesar da reclamação, surgiram especulações sobre uma possível armação no flagra. Para boa parte dos internautas, Camila estaria tentando se autopromover ou participando de uma ação de marketing.

“E que motel é esse que os paparazzi entram e fotografam os outros?”, questionou uma usuária do Instagram. “Tão natural quanto a luz do dia”, ironizou outra. “Menino, é publi”, comentou mais uma pessoa.

