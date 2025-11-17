A- A+

VIRALIZOU Publicação com Wagner Moura nas redes sociais da Academia viraliza na web Ator esteve presente na 16ª edição do Governors Awards na noite do último domingo (16), em Los Angeles, nos Estados Unidos

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho estavam entre as celebridades presentes na 16ª edição do Governors Awards na noite do último domingo (16), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organizadora do Oscar, concede prêmios honorários a grandes nomes da indústria hollywoodiana.

A atriz Debbie Allen, a cantora Dolly Parton, o ator Tom Cruise e o designer de produção Wynn Thomas foram os homenageados desta edição. No entanto, o que chamou atenção dos brasileiros foi a publicação de uma foto de Wagner Moura nas redes sociais da Academia, nesta segunda-feira (17).

Entre os comentários de fãs e personalidades brasileiras, como o presidente Lula, se destacou um questionamento envolvendo a produção de ‘’O Agente Secreto’’. Na trama, o personagem de Wagner tem que responder uma pergunta relacionada à fidelidade dele no relacionamento com a esposa Fátima.

O pernambucano e diretor do filme, Kleber Mendonça Filho, comentou "raparigou", enquanto a atriz potiguar e intérprete da Fátima, Alice Carvalho, rebateu "não raparigou". A discussão inflamou ainda mais os comentários nas redes sociais da Academia. Quem assistiu ao filme pode comentar a opinião na publicação.

Veja também