A- A+

Big Brother Brasil Público avalia relação de Aline e Diogo no BBB 25; relembre os casais que se formaram no programa Policial baiana, uma das mais queridas pelos espectadores, faz as pazes com ator que a indicou ao paredão e "movimenta edredom" com ele

Parte do público do BBB 25 vem considerando, por meio das redes sociais, que Aline se perdeu no jogo após a relação conturbada com o ator Diogo Almeida.

Após uma polêmica indicação feita pelo rapaz na última semana ele colocou a policial, com quem cultiva um affair no confinamento, e o amigo Vinícius no paredão , a participante estreitou os laços com o artista. Os dois, inclusive, movimentaram o edredom na madrugada do último domingo (9).

Espectadores avaliam que a relação é uma "cilada" para a moça. Afinal, com base no histórico das últimas edições do reality show, vale mesmo a pena criar um relacionamento no programa?

A questão não é tão simples de responder. "Aline não vai se perder no BBB - Big Brother Brasil". Ela infelizmente já se perdeu", lamentou uma pessoa pelo X.

"Achava ela legal pra caramba antes, uma mulherona, só que agora o Diogo subiu na cabeça dela e ela tá cega e não consegue mais enxergar a verdade, ela tá sendo motivo de piada!", acrescentou outro internauta.

Nas última edições, nenhum dos casais formados no confinamento ganhou torcida do público o única que realmente obteve apoio não se tratava, bem, de um casal.

Quem aí não se lembra Amanda Meirelles e Antônio Cara de Sapato, que estimularam no público um desejo contínuo pela consumação de um amor platônico no BBB 23?

A seguir, relembre casais do "BBB" aprovados e rejeitados pelo público.

E participantes que acabaram caindo em desgraça por se envolverem amorosamente dentro do confinamento.

Dhomini e Sabrina (BBB 3)

Dhomini e Sabrina Sato. Foto: Reprodução/Gshow

Dhomini e Sabrina Sato formaram um dos primeiros casais queridinhos do público no reality show.

A apresentadora, aliás, só deixou o programa, em sua terceira edição, porque foi para a berlinda ao lado do namorado, sendo eliminada no oitavo paredão com 60% dos votos.

Marcela e Daniel (BBB 20)



Daniel e Marcela McGowan. Foto: Reprodução/Gshow

Na 20ª edição do programa, a participante Marcela McGowan era apontada como a favorita do público até.... se relacionar com o colega de confinamento Daniel, a quem o público tinha ranço.

O próprio reconheceu, ao sair do programa, que fez a jovem perder o protagonismo no programa.

"Como as pessoas não gostaram do meu jeito, acredito que elas acabaram não gostando mais do jeito da Marcela também", admitiu o ex-BBB, à época.

Andressa e Nasser (BBB 13)



Andressa e Nasser. Foto: Reprodução/Gshow

Andressa e Nasser começaram um relacionamento dentro do reality show, quando a ex-sister ainda era noiva.

Os dois acabaram se envolvendo dentro da casa, tornaram-se queridinhos do público e, por isso, chegaram juntos até a final da 13ª edição do programa, vencido por Fernanda Keulla.

Em agosto de 2021, eles se casaram após oito anos juntos, numa cerimônia em Cancun.

Carla Diaz e Arthur (BBB 21)



Arthur e Carla Diaz. Foto: Reprodução/Gshow

"Arthur Picoli de Conduru, você aceita seu o meu parceiro no amor e no jogo até o final desse programa?".

A pergunta proferida por Carla Diaz a Arthur, no "BBB 20", gerou incontáveis memes e definiu, de certa maneira, a trajetória da atriz no reality show.

Preterida pelo affair em várias ocasiões dentro do confinamento, a ex-BBB acabou se perdendo e foi eliminada antes da final.

Bruna Griphao e Gabriel Fop (BBB 23)



Bruna Griphao e Gabriel Fop. Foto: Reprodução/Gshow

A atriz Bruna Griphao viveu um romance conturbado com o participante Gabriel Fop na 23ª edição do BBB - Big Brother Brasil.

À época, o modelo foi acusado por atitudes abusivas contra a artista, com quem cultivou uma proximidade no confinamento. A relação entre os dois acabou prejudicando a moça no jogo.

"Não enxerguei, não vi. Foi um aprendizado e é um histórico meu, que já passei por isso em relacionamentos não tão legais. Se não falassem, não ia notar", reconheceu Bruna, ao comentar o relacionamento complicado, pontuado por abusos, com o colega de reality show.

Veja também