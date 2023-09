Público começa a deixar o Burning Man, após dias presos em meio a chuvas torrencias e muita lama

A- A+

Milhares de pessoas que passaram dias presas no Festival Burning Man, em meio a muita lama e terra encharcada pela chuva, começaram a arrumar seus acampamentos e deixar o extenso local no remoto noroeste de Nevada, nos EUA.

“As operações do Êxodo começaram oficialmente”, escreveram os organizadores em uma postagem nas redes sociais.

Mas foi uma jornada suja e incerta. O antigo leito do lago onde o festival anual é realizado estava começando a secar e endurecer na segunda-feira, após dias de chuvas torrenciais. Vários motoristas, no entanto, disseram que ainda encontravam poças profundas e trechos de pântano lamacento ao longo da rota de 8 quilômetros do acampamento até uma estrada pavimentada.

— Vi carros atolados até a metade das rodas — disse Kristine Rae, de 50 anos, uma fisioterapeuta de Idaho que conseguiu sair em sua caminhonete.

Na noite de segunda-feira (04), o clímax do festival, adiado duas vezes por causa do clima, finalmente aconteceu: a queima de uma imponente efígie de madeira em forma de homem.

Mesmo em anos normais, deixar o Burning Man pode levar até 12 horas, enquanto milhares de carros e trailers saem da praia deserta e entram em uma estrada congestionada de duas pistas. Este ano, os organizadores pediram aos cerca de 72 mil participantes que considerassem adiar a sua partida, para evitar um engarrafamento épico.

Na segunda-feira (04), Black Rock City – o nome do local em terras federais onde acontece a celebração anual das artes e da música – a atividade foi intensa, enquanto as pessoas colocavam sacos de dormir, fogões e barracas enlameadas em seus baús antes de sair. Alguns deixaram água, comida e itens essenciais de acampamento para os que decidiram ficar mais tempo.

Aproximadamente um terço dos campistas fez as malas e deixou o local, e outros estavam coletando destroços no solo esburacado. Havia bicicletas abandonadas, tendas enlameadas e uma estrutura de aço de 4,5 metros de altura. Nos acampamentos, as pessoas vasculhavam o chão em busca de quaisquer itens que tivessem se misturado à massa endurecida de terra e chuva.

Com melhor previsão do tempo para a noite de segunda-feira (04), algumas pessoas decidiram ficar na esperança de presenciar o incêndio da efígie de madeira.

