celebridades
Público critica diferença de idade entre Adriana Birolli e seu marido
A atriz está com Ivan Zettel desde 2020
Adriana Birolli se casou com o diretor Ivan Zettel, no Rio de Janeiro, nesse domingo (28). O casal foi oficializado ao público através de uma postagem no instagram da atriz e a união atraiu diversos questionando sobre a diferença de idade entre o casal.
Os comentários do post incluiram elogios de colegas do meio artístico, mas também críticas. Com 62 anos, Zettel tem 26 anos a mais que Birolli, que tem 36. Entre as brincadeiras, internautas perguntam se eles são pai e filha.