Seg, 29 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda28/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
celebridades

Público critica diferença de idade entre Adriana Birolli e seu marido

A atriz está com Ivan Zettel desde 2020

Reportar Erro
Ivan Zettel e Adriana BirolliIvan Zettel e Adriana Birolli - Foto: Instagram/reprodução

Leia também

• Morre a atriz Berta Loran, aos 99 anos; polonesa, ela veio para o Brasil para fugir do nazismo

• Conheça Tânia Maria, de "O agente secreto", cotada na disputa do Oscar de melhor atriz coadjuvante

• Morre Claudia Cardinale, lendária atriz de "Oito e meio" e "Era uma vez no Oeste", aos 87 anos

Adriana Birolli se casou com o diretor Ivan Zettel, no Rio de Janeiro, nesse domingo (28). O casal foi oficializado ao público através de uma postagem no instagram da atriz e a união atraiu diversos questionando sobre a diferença de idade entre o casal.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adriana Birolli Oficial (@adrianabirolli)

Os comentários do post incluiram elogios de colegas do meio artístico, mas também críticas. Com 62 anos, Zettel tem 26 anos a mais que Birolli, que tem 36. Entre as brincadeiras, internautas perguntam se eles são pai e filha.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter