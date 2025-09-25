Qui, 25 de Setembro

Público de filmes brasileiros no cinema cresce e chega a 11,2% em 2025

Ancine afirma que números "revelam efetividade da cota de tela"

O filme brasileiro "O Último Azul" teve 56 mil espectadores no primeiro fim de semana de lançamentoO filme brasileiro "O Último Azul" teve 56 mil espectadores no primeiro fim de semana de lançamento - Foto: Guilhermo Garza/Desvia/Divulgação

A fatia de mercado ocupada pelos filmes brasileiros nas salas de cinema do país aumentou em 2025. Dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (25) pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) mostram que um em cada dez brasileiros que foi ao cinema em 2025, até agosto, assistiu a um filme nacional.

Segundo a Ancine, a participação no mercado subiu de 1,4% do público, nos oito primeiros meses de 2023, para 11,2% em 2025.

Crescimento semelhante ocorreu no número de sessões ocupadas por filmes brasileiros: nos oito primeiros meses, passou de 4%, em 2023, para 14,1%, em 2025.

Em nota, a Ancine considera que os números revelam “efetividade” da obrigatoriedade de as empresas exibidoras, proprietárias das salas de cinema, de incluírem na sua programação filmes brasileiros de longa-metragem, a chamada “cota de tela”.

A cota de tela para 2026 está em discussão neste momento na Ancine. Nesta quinta-feira, a agência realizou audiência com produtores, distribuidores e exibidores de filme para tratar dos parâmetros que serão válidos no próximo ano.

Recuperação pós-pandemia
Os dados também confirmam a recuperação do número de salas de exibição de filmes no Brasil após os prejuízos causados pela pandemia de covid-19.

Até 31 de agosto deste ano, 3.534 salas estiveram em funcionamento – número superior a todo o ano de 2019 (3.507), o último antes da pandemia de covid-19, que ocorreu entre 2020 e 2022.

A alta, apontada no documento Panorama de Mercado, confirma retomada dos anos anteriores. Em 2024, 3.510 era o número de salas de exibição em uso. 

Apesar do crescimento número de salas de exibição, a superação do patamar pré-pandemia ainda não foi verificada em número de sessões, em número de filmes lançados nem em público.

Até 31 de agosto de 2025 (8 meses), o público total dos cinemas no país foi 81,9 milhões de pessoas, contingente que se aproxima dos 12 meses de 2024 (88,1 milhões de pessoas), mas é 36,6% menor do que antes da pandemia (129,1 milhões em 2019). 

O número de filmes lançados este ano (349) ainda está distante do número de filmes lançados no ano passado (456) e em 2019 (452).

O número de sessões por ano antes da pandemia também segue insuperado. Foram 2,94 milhões de sessões nos oito primeiros meses de 2019 e 2,91 milhões em 2025.

