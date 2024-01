Público define emoji para avaliar a liderança de Rodriguinho; confira

A- A+

Para a edição do BBB 24 foi adicionada uma nova interação entre o público e os participantes dentro da casa mais vigiada do Brasil, a Enquete do Líder. Essa dinâmica serve como forma das pessoas avaliarem cada liderança da temporada, por meio de uma votação que define um dos emojis criados para esta atividade que representa o reinado de um brother.

Para avaliar a performance da liderança de Rodriguinho, o público votou no site do gshow e escolheu o emoji alerta. O cantor ficou confuso em relação ao resultado e já foi discutir com outros participantes, entre eles a modelo Yasmin Brunet que comentou ‘’Então, é para você se alertar que a coisa não está muito boa para você’’.

Nas redes sociais, Boninho compartilhou o resultado e questionou se o público tentou 'trolar' o cantor. "Vamos ver qual vai ser a reação dele, daqui a pouco", instigou o diretor do programa.

