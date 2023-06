A- A+

TELEVISÃO Público escolherá quais séries assistir no Universal TV no Dia da Série 2023; saiba como votar A data foi criada pelo Universal TV em 2020

No dia 20 de junho é celebrado o Dia da Série. Criado pelo Universal TV em 2020, a emissora realiza evento onde os telespectadores pordem botar nos episódios para assistir.



Até o dia 10 de junho, os fãs podem escolher quais episódios que eles mais querem rever de suas séries favoritas na programação especial do canal da Universal. Dentre os títulos disponíveis para votação estão, por exemplo, Family Law, Blue Bloods e as franquias Chicago e Law & Order.

A eleição dos episódios mais marcantes é a segunda fase da campanha de Dia da Série que o canal iniciou em maio, com a votação para o público escolher suas séries favoritas para o especial da programação. Nesta etapa, os votos serão realizados em uma página especial, no site da emissora. Os momentos mais votados ganharão exibição especial no canal na semana de 19 a 23 de junho.

