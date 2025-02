Público pode participar de campanha do Oscar 2025; saiba como funciona a ação interativa

A- A+

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela cerimônia anual do Oscar, iniciou uma campanha na última segunda-feira (3) para o público participar diretamente da premiação deste ano.

Para quem deseja participar, é simples. Basta preencher o formulário de inscrição on-line e aguardar mais informações por e-mail.

Até 20 participantes serão selecionados aleatoriamente entre as inscrições elegíveis e deverão enviar um breve vídeo compartilhando seu filme favorito dos indicados a Melhor Filme deste ano, com uma chance de aparecer em uma série de vídeos produzidos pela Academia.

As inscrições vão até 23h59, do dia 16 de fevereiro, no fuso horário do Pacífico. Para conferir os critérios de elegibilidade clique aqui.

A cerimônia do Oscar 2025 acontece no dia 2 de março, programada para ocorrer no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia.

