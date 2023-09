A- A+

Estados Unidos Público preso no Burning Man por causa de tempestade deve começar a sair nesta segunda-feira Estima-se que haja 70 mil pessoas no deserto, precisando economizar comida, água e combustível

O público do festival Burning Man, que está preso há dias no deserto de Black Rock, em Nevada, nos Estados Unidos, por causa de uma forte tempestade, pode começar a sair do local a partir do meio-dia desta segunda-feira (16h de Brasília). Estima-se que haja 70 mil pessoas isoladas na região, precisando economizar comida, água e combustível.

"A estrada continua um pouco lamacenta e ainda há muita água parada ao longo dela para que um grande número de veículos possam sair com segurança, mas está secando. O 'Êxodo' (como sempre foi chamado o processo de saída do festival) está planejado para começar oficialmente por volta do meio-dia de hoje, segunda-feira, 04/09", diz o comunicado publicado no site do evento.

Mesmo em anos normais, o "Êxodo" costuma ser demorado, segundo o The New York Times, levando até 12 horas para que milhares de carros cheguem até a estrada principal. Neste ano, os organizadores têm pedido que as pessoas considerem sair na terça-feira. Mas, ainda de acordo com o jornal, muita gente na manhã desta segunda estava procurando o caminho de casa, mesmo com o excesso de lama.

A expectativa era de que o tempo ficasse mais seco e quente nesta segunda-feira, mas um sistema de baixa pressão, de acordo com o Sistema Nacional de Meteorologia, pode trazer chuva fraca nesta noite e na manhã de terça.

O famoso evento de arte e música é sediado na comunidade temporária de Black Rock, que todo ano é erguida no meio do deserto. Rotas alternativas de saída têm sido criadas para ajudar na evacuação do público.

O que aconteceu no Burning Man?

O Gabinete do Xerife do Condado de Washoe afirmou, por meio do Twitter, que a entrada do Burning Man permanecerá fechada pelo menos até esta segunda-feira (4), quando o evento se encerraria. Os participantes do festival podem ficar presos por vários dias, relataram os organizadores. "A entrada e a saída está suspensos até um novo aviso", comunicaram.

O que é o Burning Man?

Icônico desde a década de 1980, quando os amigos e fundadores Jerry James e Larry Harvey incendiaram o primeiro "Man" (um boneco de madeira) em Baker Beach, em São Francisco, o festival Burning Man é hoje um dos maiores eventos alternativos do mundo.

A cada ano, uma multidão se voluntaria para criar, em coletividade, uma cidade temporária dedicada à arte, à comunidade e à expressão, no meio do deserto. Cada pessoa é responsável por levar tudo o que vai consumir, até a água. Além de ouvir gêneros eletrônicos que vão do trance ao drum & bass, o público pode se encantar com as megaesculturas e instalações montadas a céu aberto. Ao final do evento, o tradicional boneco é queimado — fazendo valer o nome do festival.

