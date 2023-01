A- A+

Televisão Público reclama de instabilidade do HBO Max durante estreia da série The Last of Us Primeiro episódio da série atraiu uma legião de fãs

Adaptação do game homônimo, a série The Last of Us estreou, nesse domingo (15). Lançado às 23h (de Brasília), o primeiro episódio atraiu a atenção de muitos fãs, o que fez o HBO Max apresentar instabilidades.

A queda da emissora por streaming, claro, rendeu diversos comentários nas redes sociais, especialmente no Twitter, e muitos memes. Veja alguns:

The Last of Us

O HBO Max vende a série como "uma trama que beira a extinção humana". "Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado pra tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa. O que começa como um pequeno trabalho, logo se transforma em uma jornada brutal pela sobrevivência", diz a sinopse de The Last of Us.

A primeira temporada terá oito episódios, com exibição semanal aos domingos, às 23h.

