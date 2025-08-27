A- A+

tbt da musa Público se reúne no Marco Zero para gravação do DVD de 15 anos de carreira de Priscila Senna Gravação do DVD "TBT da Musa" começa às 18h

Restando menos de uma hora para o início do show de Priscila Senna no Marco Zero, na área central do Recife, a movimentação do público já é grande próximo ao palco e nas ruas adjacentes do Bairro do Recife.

A gravação do DVD "TBT da Musa" começa às 18h desta quarta-feira (27) e deve durar cerca de três horas.

O evento conta com reforço na segurança, com um efetivo de 671 policiais militares.

A Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) lançou 141 agentes com o objetivo de orientar o público que acompanha o "TBT da Musa".



São 250 câmeras de videomonitoramento, sendo 200 instaladas em totens com quatro unidades fixas em cada.

Atrações e apresentadores

A gravação do DVD "TBT da Musa" terá participações de:



- Simone Mendes;

- Maiara & Maraisa;

- Liniker;

- Pablo;

- Iguinho & Lulinha;

- Leo Foguete;

- Manu Bahtidão;

- Tayara Andreza.

Os apresentadores serão os influenciadores Lucas Guimarães e Gicely Rafaela.

Trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema de mobilidade. A circulação de veículos onde houver público será proibida. É recomendado que seja priorizado o transporte por ônibus, táxis e aplicativos.

Os bloqueios começaram às 14h, no entorno imediato da área do show, que compreende as avenidas Alfredo Lisboa e Barbosa Lima Sobrinho.

A ponte Giratória, ainda fechada para veículos, tem também o acesso de pedestres vedado.

As pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo fecharam às 15h. A Buarque de Macedo, no entanto, fica liberada apenas para a circulação de ônibus.

Segurança

Um efetivo de 141 agentes da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) trabalha na orientação do público presente. O trabalho conta com 250 câmeras de videomonitoramento, sendo 200 instaladas em totens com quatro unidades fixas em cada.

Uma equipe da GCMR também estará cadastrando celulares no programa Alerta Celular, em um espaço localizado na avenida Rio Branco, no dia do evento.

Ainda haverá viaturas nas pontes Giratória, Maurício de Nassau e Buarque de Macedo.

Ao lado da Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, a guarda contará com uma unidade móvel equipada com cinco câmeras, que fará também o espelhamento de todas as câmeras da muralha digital da ilha.

O sistema vai monitorar em tempo real as áreas de maior movimentação. Além disso, esta unidade será utilizada como posto de comando e coordenação do efetivo. No local, os agentes contarão com um canal próprio de comunicação por meio de rádio, além das imagens das câmeras de videomonitoramento.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) conta com 671 agentes na operação de segurança do evento.

Segundo a PMPE, os policiais militares estarão destacados em vários pontos: além do coração do evento, no Marco Zero, também haverá reforço na segurança em corredores viários e em terminais integrados.

Nos arredores do local do show, os bairros de Santo Antônio e São José, na área central do Recife, o patrulhamento diferenciado contará com 251 policiais em viaturas, motocicletas, a pé e a cavalo.

No Bairro do Recife, serão 387 policiais militares. A PM também afirmou que o efetivo total é extra, ou seja, além do lançamento ordinário que já é feito pela corporação.

Vasilhames de vidro proibidos

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), responsável pelo ordenamento do comércio popular no Bairro do Recife, atua com cerca de 300 fiscais para fazer o ordenamento da área, com 16 barreiras de fiscalização e sete equipes volantes de fiscalização.

Oito pontos para troca de vasilhames de vidro por plástico estão disponíveis para o público.



Os fãs, inclusive, devem evitar levar coolers, dando preferência a bolsas térmicas.

Não será permitido comércio nas ruas dentro do perímetro.



Limpeza

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) vai reforçar a limpeza da área após o show, com uma equipe de 100 profissionais. Serão usados três caminhões compactadores, um caminhão pipa e três caixas coletoras.

