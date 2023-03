A- A+

saúde Pulgas: sete formas de se prevenir de um "ataque" do parasita, como aconteceu com Lívia Andrade Apresentadora precisou dormir em hotel por conta da infestação; acúmulo de poeira e ter bicho de estimação estão entre as principais causas da transmissão

A apresentadora Lívia Andrade disse em seu Instagram para seus mais de 10 milhões de seguidores um momento inusitado que viveu em sua casa em São Paulo. Ela foi “atacada” por uma infestação de pulgas. “Se eu contar, as pessoas não acreditam”, disse pela ferramenta stories de seu Instagram.

A artista disse ainda que nunca viu tantas pulgas na vida. “Eu fui carregada por elas. Para se ter uma ideia , quando tirei a meia, as pulgas pulavam, de tantas que tinham”, disse ela que precisou ir para um hotel passar a noite. “Até fogo taquei em mim”, disse aos risos.

Apesar de ser algo difícil de ouvir, a infestação de pulgas é algo normal e corriqueiro. Elas acontecem em casas quando há o acúmulo de poeira, falta de limpeza em cantos da casa ou frestas do assoalho, imóveis fechados por muito tempo, usar vestimentas ou roupas de cama que ficaram expostas, ou até mesmo em contato com animais infectados, como o próprio pet, que não tem contato regularmente com um produto antipulgas.

Tratamento e prevenção

Quando um paciente for “atacado” por pulgas, como Livia Andrade, é importante procurar um médico para saber a melhor forma de tratamento e analisar se há maiores riscos à saúde, como o surgimento de uma infecção, ou lesão na pele. No âmbito domiciliar é importante fazer uma dedetização na casa e, se a transmissão for por conta do pet, dar remédios antipulgas para o animal com regularidade.

Há também formas de prevenir a infestação, como colocar uma toalha limpa onde o animal de estimação dorme e lavá-la uma vez por semana. Dar banho nos animais de estimação com frequência e usar antipulgas de acordo com a recomendação do veterinário.

O piso da casa, se for de tacos ou tábuas, deve ser calafetado para não servir de abrigo para os parasitas. Além disso, é importante manter tapetes e carpetes sempre limpos e usar aspirador de pó nos demais cômodos da casa para evitar o acúmulo de poeira. Depois da limpeza, o filtro do aspirador deve ser descartado para evitar que as larvas eclodam ou que os adultos saiam de lá e causem uma nova infestação.

Dependendo do método usado, a infestação pode ser controlada em algumas semanas ou em poucos meses, bem como o tratamento.

Riscos

As pulgas se alimentam do sangue do hospedeiro e podem transmitir doenças para os humanos ou animais, além de causar irritações na pele, como erupções cutâneas que podem sangrar e/ou coçar e que ficam esbranquiçadas quando pressionadas. Muitas vezes elas se encontram nas axilas, articulações ou nas dobras da pele, como sob os seios ou virilha.

Também pode haver inchaço ao redor da lesão ou da ferida, urticária, vermelhidão na pele e coceira.

São consideradas pragas de infestação, pois além de serem muitas, elas são conhecidas pela sua capacidade de saltar. Uma pulga, por exemplo, pula até 20 centímetros verticalmente e 40cm na horizontal a partir do seu hospedeiro. E podem sobreviver, dependendo da espécie, de dois meses a um ano sem se alimentar.

Alguns fatores podem contribuir com o aumento do risco e ajudar na infestação de pulgas, como por exemplo, trabalhar com animais silvestres ou de estimação, locais com péssimas condições de higiene, lidar com populações em estado de miséria ou moradores de rua, visitar imóveis que ficaram abandonados ou estão cheios de poeira e trabalhar com contenção de pragas sem a devida proteção.

