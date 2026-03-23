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LANÇAMENTO Com mais de 30 anos de carreira, Pupillo lança primeiro álbum solo transformando memórias em música No primeiro álbum solo, o músico e produtor pernambucano transforma lembranças, ritmos e silêncios em paisagens sonoras que atravessam Recife, Naná Vasconcelos e o eco livre de "Milagre dos Peixes"

Há discos que nascem do acúmulo. Outros, do silêncio. O primeiro álbum solo de Pupillo parece vir de um terceiro lugar: a memória. Depois de mais de três décadas atravessando a música brasileira como baterista, percussionista e produtor, o artista pernambucano resolve lançar um álbum que traz sua assinatura à frente.

Entre percussões, vocalizações e paisagens sonoras, “Pupillo” – lançado pela gravadora Amor in Dub, de Mário Caldato Jr. – revela um artista que, ao assumir o protagonismo pela primeira vez, transforma lembranças em linguagem e constrói uma obra que é, ao mesmo tempo, íntima e expansiva.

Produzido por Pupillo e Caldato, o álbum tem 12 faixas instrumentais que se ancoram em ritmos e timbres nordestinos – pífanos, sanfona e células rítmicas do forró – articulando-os com camadas de jazz, hip-hop e eletrônica, criando um campo sonoro, ao mesmo tempo, enraizado e cosmopolita.

Uma miríade de convidados está do álbum: Céu, Rodrigo Amarante, Agnes Nunes, Amaro Freitas, Davi Moraes, Alberto Continentino e Pedro Martins, além das participações internacionais de Carminho, Gaslamp Killer, Loren Oden, Adrian Younge, Cut Chemist e Hervé Salters (General Elektriks).

Memória

Por muito tempo, Pupillo esteve no coração de uma das bandas mais importantes do país, a Nação Zumbi, produziu discos, moldou sonoridades, ajudou a construir caminhos para outros artistas. Mas o gesto de assinar um trabalho próprio ainda não havia acontecido.

“Eu tinha feito parte de banda minha vida inteira. Não me sentia apto a assumir esse protagonismo”, admite. O momento chegou em um convite de Mário e Samantha Caldato para sessões de gravação no estúdio da Amor in Dub, em Los Angeles.

Não havia urgência, nem gavetas cheias de canções esperando a hora certa. Nem instrumentos Pupillo levou – o estúdio tinha o que ele precisava.

Em dez dias, o músico levantou, praticamente do zero, as músicas do álbum. A matéria-prima? Suas memórias. “Eu quis buscar memórias minhas, de antes de eu começar a tocar, como se eu tivesse escolhido 12 fotos de uma caixa cheia de imagens para representar esse momento”, diz Pupillo.

O sopro e o milagre

A espinha conceitual do disco passa por Naná Vasconcelos. Certa vez, o percussionista soprou aos ouvidos de Pupillo: “Ouça ‘Milagre dos Peixes’”. Só após a morte de Naná, Pupillo conseguiu encontrar e ouvir o disco. “Quando eu escutei aquilo, foi transformador. Ali eu entendi o que ele estava querendo dizer”.

Marcado pela ausência de letras após censura da ditadura militar, e pela centralidade das vozes e da percussão, o álbum de Milton Nascimento explica “Pupillo”. Essa influência se materializa na escolha de tratar a voz como instrumento e não como narrativa.

Mesmo com participações vocais ao longo do álbum – com Céu, Agnes Nunes, a portuguesa Carminho –, as palavras cedem espaço às texturas sonoras. “Eu não quis me apoiar em letras, queria me apoiar nas vozes como parte da instrumentação”, explica.

Lugar

Se há um território evidente no álbum, ele é Pernambuco. Mas, não como fronteira, e sim, como ponto de partida. “Eu queria apresentar um lado do Nordeste que eu acho muito rico”, afirma. O que se ouve é uma música que carrega o local, mas se recusa a parar nele.

Em diálogo com o hip-hop, a eletrônica e o jazz, o Nordeste de Pupillo aparece como fundamento nos instrumentos, ritmos, referências indígenas e paisagens evocadas. “Eu queria que, ao ouvir, as pessoas não fizessem um mergulho apenas no meu lugar de origem, mas associassem a música aos lugares delas”, diz.

No fim, “Pupillo” não é apenas um disco de estreia, é um retorno: ao som que o formou, às memórias que o atravessam e àquilo que, mesmo sem palavras, insiste em permanecer e ecoar.

Faixas como paisagens e encontros

Se o disco nasce da memória, é nas faixas que ela ganha forma – ora como homenagem, ora como encontro. Em “Fervendo o chão com Amaro”, parceria com Amaro Freitas, o diálogo entre piano e percussão se transforma em uma espécie de conversa musical.

“É uma conversa nossa, de dois representantes da música pernambucana que têm assunto”, diz Pupillo.



Já em “O sopro de Naná”, a presença de Naná Vasconcelos, não apenas nas ideias e lembranças de Pupillo, se materializa através de seus sons e voz, registros antigos sampleados que atravessam a faixa, que provoca uma espécie de catarse ao se ouvir, dada a força simbólica e espiritual de Naná.



“Navegando os Novos Tempos” aconteceu em um encontro com a cantora portuguesa Carminho, a partir de uma reflexão sobre história e deslocamentos. Uma conversa profunda, que desloca Portugal e Brasil dos seus papéis de [um dia] colonizador e colonizado e traça um novo rumo nesta navegação. “A gente quis criar uma ponte, pensar no futuro”, afirma Pupillo.

“Fealhá” é uma das faixas mais simbólicas de “Pupillo”, partindo de uma expressão de origem indígena, que condensa, em seu significado, “o amor, o cuidado, o respeito pela terra”.



Mais do que um conceito, a palavra funciona como chave de leitura para a música: ali, o disco se aproxima de uma dimensão espiritual e ancestral, remetendo aos povos originários, em que som e significado caminham juntos.



A participação de Céu reforça esse caráter sensorial. Sua voz não surge como narrativa, mas como textura – um elemento que se integra à base rítmica e às camadas sonoras, ampliando a atmosfera da faixa.

Em sintonia com a proposta do álbum, o canto se dissolve na música, criando uma presença que é mais sentida do que propriamente dita.



A presença das vozes – Carminho, Céu e Agnes Nunes [na faixa "Forró no Asfalto"] – aparece diluída, quase espectral, reforçando a ideia do vocal como instrumento.



Já colaborações com nomes como Gaslamp Killer e Adrian Younge aproximam o disco de uma estética global. O conjunto dessas faixas amplia o alcance do álbum sem romper sua unidade, sustentada pela centralidade rítmica e pelo gesto contínuo de transformar memória em som.



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