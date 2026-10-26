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SHOW

Pussycat Dolls estreiam no Brasil nesta sexta-feira (30) com abertura de Pabllo Vittar

Show em São Paulo celebra os 20 anos do álbum "PCD" e reúne sucessos que marcaram o pop dos anos 2000; portões abrem às 17h

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Pussycat Dolls chega ao Brasil para apresentação no dia 30 de outubro de 2026Pussycat Dolls chega ao Brasil para apresentação no dia 30 de outubro de 2026 - Foto: Victor Boccard/Divulgação

As Pussycat Dolls fazem sua primeira apresentação no Brasil nesta sexta-feira (30), em São Paulo. O grupo leva ao Nubank Parque a turnê “PCD Forever Tour”, que celebra os 20 anos do álbum de estreia, “PCD”, lançado em 2005. A noite começa com Pabllo Vittar, que apresenta o projeto de música eletrônica Club Vittar. Os ingressos estão à venda pela Eventim.

Os portões serão abertos às 17h. Já o Club Vittar está previsto para começar às 19h30, enquanto o show das Pussycat Dolls tem início marcado para às 21h. A apresentação será comandada por Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, integrantes que participam da atual formação do grupo.

Pabllo Vittar abre a programação
Criado a partir de encontros entre amigos, o Club Vittar ganhou formato próprio em 2025. No projeto, Pabllo assume as pick-ups e combina músicas de seu repertório com remixes, sucessos do pop e faixas de música eletrônica, em uma proposta diferente dos shows tradicionais da artista.

Nas redes sociais, Pabllo destacou a influência das Pussycat Dolls em sua trajetória e a expectativa de participar da estreia do grupo no país.

“Eu amo a energia poderosa, sexy e pop das Pussycat Dolls! Elas sempre foram uma referência pra mim, com uma estética e uma presença que marcaram uma geração”, afirmou a cantora. Ela também disse estar feliz por levar o Club Vittar à abertura do evento.

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Grupo marcou o pop dos anos 2000
As Pussycat Dolls ganharam projeção internacional na década de 2000 ao combinar música, dança e elementos visuais em suas apresentações. O grupo ajudou a consolidar um modelo de espetáculo pop no qual as coreografias e a presença de palco ocupam papel central.

O repertório reúne faixas que alcançaram grande repercussão comercial, como “Don't Cha”, “Buttons”, “Stickwitu”, “Beep” e “Wait a Minute”, do álbum “PCD”, além de “When I Grow Up” e “I Hate This Part”, lançadas em “Doll Domination” (2008).

Ao longo da carreira, o grupo vendeu mais de 15 milhões de álbuns e 40 milhões de singles, segundo dados divulgados pela organização do evento. As Pussycat Dolls também emplacaram cinco músicas no Top 10 da Billboard Hot 100 e foram incluídas, em 2012, na lista “100 Greatest Women in Music”, da VH1.

Duas décadas após o lançamento do primeiro álbum, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt retornam aos palcos com a “PCD Forever Tour”. A nova fase inclui “Club Song”, primeiro lançamento inédito do grupo desde “React”, de 2020, além de edições comemorativas dos álbuns “PCD” e “Doll Domination”.

Em declaração divulgada pela produção, as integrantes afirmaram que esperam reencontrar os fãs brasileiros e apresentar o espetáculo em São Paulo. Segundo a organização, a capital paulista está entre as cidades que mais escutam o grupo no Spotify. A banda soma mais de 16,5 milhões de ouvintes mensais e 6,6 milhões de seguidores na plataforma, de acordo com os números informados no material de divulgação.

A turnê aposta em coreografias, figurinos inspirados em diferentes fases da carreira e uma atualização da identidade visual que marcou o grupo. A proposta é reunir os principais sucessos das Pussycat Dolls em um espetáculo voltado tanto aos fãs que acompanham a banda desde os anos 2000 quanto a novos ouvintes.

Serviço
Pussycat Dolls - “PCD Forever Tour”
Quando: Sexta-feira (30)
Onde: Nubank Parque - Av Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, São Paulo/SP
Abertura dos portões: 17h
Club Vittar: 19h30
Show das Pussycat Dolls: 21h
Ingressos: a partir de R$ 147,50, na Eventim 
Informações: @nubankparque

Observação: os valores, a disponibilidade dos ingressos e as condições de acesso estão sujeitos a alterações. Consulte a Eventim para conferir as informações atualizadas.
 

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