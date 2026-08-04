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Pussycat Dolls confirma estreia nos palcos brasileiros com apresentação em São Paulo

Trio formado por Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt traz ao país a turnê comemorativa dos 20 anos do álbum de estreia e inicia venda de ingressos nesta semana

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Pussycat Dolls chega ao Brasil para apresentação no dia 30 de outubro de 2026Pussycat Dolls chega ao Brasil para apresentação no dia 30 de outubro de 2026 - Foto: Victor Boccard/Divulgação

Após duas décadas de carreira, as Pussycat Dolls finalmente incluirão o Brasil em sua agenda de shows. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt sobem ao palco do estádio Nubank Parque, em São Paulo, no dia 30 de outubro, marcando a primeira apresentação do grupo em território brasileiro.

O espetáculo integra a "PCD Forever Tour", anunciada em março e criada para celebrar os 20 anos de PCD, disco lançado em 2005 que apresentou o trio ao mercado internacional e consolidou sua trajetória no pop.

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A comercialização dos ingressos será realizada pela Eventim. A primeira etapa contempla clientes Private Bank e Itaú Personnalité, entre as 10h de 5 de agosto e as 9h59 de 6 de agosto.

Em seguida, será aberta a pré-venda para todos os clientes Itaú Unibanco, das 10h de 6 de agosto até as 9h59 de 7 de agosto. Já o público em geral poderá adquirir as entradas a partir das 12h de 7 de agosto.

"Sempre sentimos o carinho e o apoio dos nossos fãs brasileiros. A paixão e a dedicação deles significam muito para nós, e estamos muito animadas por trazer a PCD Forever Tour para São Paulo! Mal podemos esperar para retribuir todo esse amor e essa energia com um show inesquecível, celebrar esse momento especial junto ao público do Brasil e criar novas memórias com os fãs que nos acompanham desde o início", afirmam as integrantes da banda, em comunicado à imprensa.

Com forte presença na música pop da década de 2000, o grupo alcançou projeção mundial graças aos álbuns PCD (2005) e Doll Domination (2008), que reuniram sucessos como "Don't Cha", "Buttons", "Stickwitu", "Beep", "Wait a Minute", "When I Grow Up" e "I Hate This Part", faixas que tiveram grande repercussão em rádios, emissoras musicais e pistas de dança.

A nova fase das Pussycat Dolls também inclui material inédito. À frente da retomada do projeto, Scherzinger, Roberts e Wyatt já apresentaram aos fãs "Club Song", primeiro lançamento do grupo desde o single "React", divulgado em 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por THE PUSSYCAT DOLLS (@pussycatdolls)

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