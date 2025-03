A- A+

São João 2025 PV Calado estreia no palco principal do São João de Caruaru, no dia 20 de junho Artista se apresenta no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga no dia 20 de junho

O cantor e compositor pernambucano PV Calado se apresenta pela primeira vez no palco principal do São João de Caruaru, no Agreste do Estado. O artista foi anunciado, nesta semana, entre as atrações do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, no dia 20 de junho. Na mesma data também se apresentam a dupla Matheus & Kauan e o grupo À Vontade.



Natural do Recife e radicado em Caruaru há mais dez anos, o artista de 21 anos já havia se apresentado no São João de Caruaru no Polo Alto do Moura, no ano passado, e no Palco 360, no Pátio do Forró, em 2023. Agora, vai estar entre as principais atrações do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, levando seu repertório com muito forró estilizado.

“É uma responsabilidade e uma gratidão enorme poder estar tocando em casa. Para mim, isso é um motivo de muita alegria, de muito comprometimento, de humildade, pé no chão e Deus no coração”, comemora o cantor, que já se apresentou em cidades como Petrolina, Floresta, Gravatá, Bezerros, Recife e Olinda, sendo considerado um artista revelação na música produzida no Estado.

Trajetória

PV Calado começou ainda criança a se interessar por música, incentivado pelo avô, o coronel Tarcísio Calado. “Ninguém na minha família é cantor nem nada, mas desde pequeno sempre gostei de música. O que eu queria ganhar de presente era o violão, o microfone. Meu avô também sempre me incentivou muito a cantar, ele gostava muito de música”, relembra.

A chegada aos palcos foi um caminho natural. “Com 15 anos eu pedi ao meu pai uma banda, a gente montou essa banda, que durou cerca de um ano e meio, e depois eu pedi para parar. Quando eu fiz 18 anos, eu montei uma banda só com amigos, todos da igreja. A princípio era só para cumprir algumas agendas de casamento, e depois se tornou algo grandioso”, relembra.



Com esse novo projeto, o artista já se apresentou em grandes eventos, a exemplo da Virada do Recife, do São João de Petrolina e do Carnaval de Olinda e do Recife. Em 2023, PV Calado lançou seu primeiro CD promocional, "Sonhar & Acreditar", emplacando o hit "Deixa eu te esquecer primeiro", o álbum pode ser encontrado nas principais plataformas digitais.





