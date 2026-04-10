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AGENDA CULTURAL Documentário sobre a Quadrilha Junina Raio de Sol ganha exibição gratuita no Cinema São Luiz Em comemoração aos 30 anos, a quadrilha estreia o filme "Ô de Dentro, o espetáculo que o público não vê", neste sábado (11)

A Quadrilha Raio de Sol, reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco, segue as celebrações de seus 30 anos com a exibição gratuita do filme “Ô de Dentro, o espetáculo que o público não vê”, neste sábado (11), às 15h, no Cinema São Luiz, no Recife.

A sessão dá continuidade à programação comemorativa iniciada com a abertura do Centro de Artes Raio de Sol, espaço dedicado à memória, à formação e à preservação do legado do grupo.



O documentário

Dirigido por Alê Tiburcio, o documentário nasceu no São João de 2025, quando as câmeras se voltaram para aquilo que o público não vê: a tensão antes da entrada em cena, os ajustes finais, a concentração, os afetos e a vibração coletiva de quem constrói o espetáculo durante todo o ano. O filme homenageia integrantes que permanecem na quadrilha há anos.



Confira a programação completa

No sábado, também será lançado o tema do próximo espetáculo da quadrilha, antecipando ao público detalhes da temporada 2026. A agenda de comemorações seguirá com as estreias das apresentações da Raio de Sol Adulta e da Raio de Sol Mirim, além de outras ações planejadas para o segundo semestre.

Serviço:

Sessão do filme “Ô de Dentro, o espetáculo que o público não vê”

Quando: sábado (11) às 15h

Onde: Cinema São Luiz

Entrada gratuita

*Com informações da assessoria de imprensa

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