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QUADRILHA JUNINA Raio de Sol representa Pernambuco na final do Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, no Pará Grupo leva à competição o espetáculo "Sou coração do folclore nordestino", que já foi apresentado em Portugal

A final do Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas ocorre no próximo domingo (12), em Canaã dos Carajás, no Pará. Representando Pernambuco na competição, estará a Quadrilha Junina Raio de Sol, que foi vice-campeã nacional no ano passado.

Grupos de diversas partes do Brasil participam da competição, que é uma das mais importantes do movimento junino no país e é promovida pela Confederação Brasileira das Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq).

Reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco, a Raio de Sol celebra 30 anos de trajetória em 2026. Para o concurso, o grupo leva o espetáculo “Sou coração do folclore nordestino”, que homenageia a identidade cultural da região.



Com cerca de 140 integrantes em cena, a quadrilha apresenta a história de Paranã-Puka. O território fictício, que tem a coletividade e o amor à terra como marcas de um povo, tem seu modo de viver ameaçado.

“Sou coração do folclore nordestino” chega ao concurso após uma temporada movimentada. Após ser lançado no palco do Teatro Guararapes, para um público com mais de 2 mil pessoas, o espetáculo chegou a ser dançado em Portugal, durante o São João Gomes, em maio.

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