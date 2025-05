A- A+

SÃO JOÃO 2025 Quadrilhão reúne quadrilhas juninas em cortejo pelas ruas do Recife Caminhada realizada pela Liga de Quadrilhas Juninas do Recife ocorre no dia 23 de maio

No dia 23 de maio, 16 quadrilhas juninas desfilarão em um cortejo pelo Recife, promovendo uma prévia dos festejos juninos. O Quadrilhão tem concentração no Pátio de São Pedro, às 16h, e segue até o Marco Zero.

Nesta edição, participam do desfile dez quadrilhas adultas e seis infantis, vindas de sete bairros da Capital pernambucana. Durante a caminhada, os quadrilheiros fazem evoluções sob o comando dos marcadores.

Promovido pela Liga de Quadrilhas Juninas do Recife, o evento surgiu nos anos 1980. A ideia foi retomada no início dos anos 2000, ganhando edições também em 2011 e 2013.



O objetivo da ação é difundir e dar visibilidade ao trabalho das quadrilhas juninas na cidade, demonstrando também a força da festa junina para a cultura local.

Serviço:

Quadrilhão da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife

Quando: 23 de maio, às 16h

Onde: concentração no Pátio de São Pedro, com caminhada até o Marco Zero do Recife

Instagram: @liquajur

