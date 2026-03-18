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CICLO JUNINO Quadrilhão: cortejo de quadrilhas juninas desfila pelas ruas do Recife no Dia de São José Evento ocorre nesta quinta-feira (19), com concentração às 18h, no Pátio de São Pedro

A abertura do ciclo junino em Pernambuco conta com um cortejo de 16 quadrilhas juninas, que desfilam pelo Centro do Recife. Marcado para esta quinta-feira (19), o Quadrilhão tem concentração às 18h, no Pátio de São Pedro, e segue até o Marco Zero da cidade

O evento celebra o Dia de São José, considerado o início simbólico dos festejos juninos, marcando o plantio do milho. A crença nordestina é de que, se chover na data, a colheita será farta.

A Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Recife (Liquajur) é responsável pela realização do Quadrilhão, que surgiu nos anos 1980 e foi retomado desde o ano passado. O objetivo é reunir os grupos que abrilhantarão o São João da cidade em uma prévia da festa popular.

O cortejo tem a participação de nove quadrilhas adultas e sete infanto-juvenis afiliadas que vieram de sete bairros do Recifer e são afiliadas à Liquajur. Além disso, outros três grupos foram convidados: Mirim Couro Quente de Recife, Mirim Tradição Nordestina de Recife e Junina Sanfonar de Afogados da Ingazeira.

Serviço:

Quadrilhão da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife

Quando: nesta quinta-feira (19), às 18h

Onde: concentração no Pátio de São Pedro - Rua São Pedro, 31, São José

Informações: @liquajur



*Com informações da assessoria de imprensa.

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