Quadrilhas Juninas têm aumento de cachê anunciado pela Prefeitura do Recife
Anúncio foi feito nesta quinta (19), Dia de São José, durante apresentação do Quadrilhão no Pátio de São Pedro
A Prefeitura do Recife anunciou nesta quinta-feira (19), dia de São José, durante apresentação do Quadrilhão, no Pátio de São Pedro, centro da cidade, reajuste de 100% no cachê das quadrilhas juninas - que passam a recebem o valor de R$ 8,4 mil (por espetáculo), a partir dos festejos deste ano.
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Até 2022 o cachê pago pelo poder público municipal por uma apresentação de quadrilha era de R$ 3 mil. Passou para R$ 4,2 mil em 2024. Dois ciclos depois, o reajuste cumulativo é de 180%.
Roberto Carlos, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife explicou sobre o custo dos desfiles pelas ruas, palcos e palhoções, exigindo altos investimentos, além de deidcação de meses de trabalho e o envolvimento de diversos profissionais, como costureiros, maquiadores, músicos e coreógrafos, entre outros.
“É uma grande conquista para o movimento quadrilheiro”, pontuou Roberto.
*Com informações da assessoria