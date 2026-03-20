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SÃO JOÃO 2026 Quadrilhas Juninas têm aumento de cachê anunciado pela Prefeitura do Recife Anúncio foi feito nesta quinta (19), Dia de São José, durante apresentação do Quadrilhão no Pátio de São Pedro

A Prefeitura do Recife anunciou nesta quinta-feira (19), dia de São José, durante apresentação do Quadrilhão, no Pátio de São Pedro, centro da cidade, reajuste de 100% no cachê das quadrilhas juninas - que passam a recebem o valor de R$ 8,4 mil (por espetáculo), a partir dos festejos deste ano.

Até 2022 o cachê pago pelo poder público municipal por uma apresentação de quadrilha era de R$ 3 mil. Passou para R$ 4,2 mil em 2024. Dois ciclos depois, o reajuste cumulativo é de 180%.

Roberto Carlos, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife explicou sobre o custo dos desfiles pelas ruas, palcos e palhoções, exigindo altos investimentos, além de deidcação de meses de trabalho e o envolvimento de diversos profissionais, como costureiros, maquiadores, músicos e coreógrafos, entre outros.



“É uma grande conquista para o movimento quadrilheiro”, pontuou Roberto.

*Com informações da assessoria

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