SÃO JOÃO 2026 Quadrilhas Juninas: Recife abre inscrições para apoio financeiro aos festejos na cidade Inscrições, virtuais, podem ser feitas pelos quadrilheiros até o próximo dia 16 de março

Até o próximo dia 16 de março, quadrilheiros do Recife podem realizar inscrições para Subvenções Juninas (apoio financeiro) para os festejos deste ano na cidade.



Virtuais, as inscrições foram abertas pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, e devem ser feitas no site www.culturarecife.com.br.

Orientações e quaisquer esclarecimentos a respeito das subvenções podem ser sanadas presencialmente no Núcleo de Cultura Cidadã, no Pátio de São Pedro (Casa 39) e também por meio do telefone (81) 99321-1517.

Chamamento

Aos inscritos, o resultado do chamamento está marcado para ser divulgado no início do mês de abril - a partir de então, será aberto prazo para recursos.



Às quadrilhas habilitadas, o apoio financeiro será repassado em duas parcelas: a primeira antes do São João e a segunda após aprovação da prestação de contas referente ao primeiro repasse.

O último repasse da prefeitura para os quadrilheiros, ocorrido em 2025, foi no montante de R$ 360 mil, distribuído entre 16 quadrilhas juninas.

Vale destacar que, entre os critérios para habilitação, está a comprovação da quadrilha ter sede instalada na capital pernambucana, além de ter participado de, pelo menos, dois ciclos juninos.

SERVIÇO

Inscrições abertas para Subvenção Junina no Recife

Quando: até 16 de março

Onde: www.culturarecife.om.br

Informações: (81) 9 9321-1517

