arte Quadro de Picasso desaparecido há duas semanas é localizado em Madri após falha em transporte Obra de 1919 deveria ter seguido para exposição em Granada, mas nunca chegou a ser carregada no caminhão

A polícia espanhola recuperou em Madri o quadro Natureza morta com guitarra, de Pablo Picasso, desaparecido desde 3 de outubro, data em que deveria ter sido enviado da capital para uma exposição em Granada. A obra, avaliada em 600 mil euros, seria exibida na mostra “Bodegón. A eternidade dos inertes”, no Centro Cultural CajaGranada, segundo informações do jornal El País.

De acordo com a investigação, o quadro não chegou a ser colocado no caminhão responsável pelo transporte de um conjunto de peças de arte rumo à Andaluzia. A fundação CajaGranada formalizou a denúncia no dia 10 de outubro, ao perceber que o Picasso não estava entre as 56 obras que haviam sido transferidas para a exposição.

A fundação informou que a pintura estava armazenada desde 25 de setembro para a transferência marcada para o dia 3. Porém, “nem todas as obras estavam devidamente enumeradas, não sendo possível um controle exaustivo sem as desembalar”, explicou a instituição, citada pelo El País. A ausência do quadro só foi identificada após o trabalho de checagem das obras já em Granada.

Após o alerta, a polícia deu início às buscas e registrou a peça na base de dados da Interpol dedicada a obras de arte furtadas ou desaparecidas, que reúne atualmente mais de 57 mil objetos catalogados. As autoridades não detalharam ainda como ou com quem o quadro foi encontrado na capital espanhola.

O caso segue sob investigação para esclarecer em que momento se deu a falha no processo logístico e se houve responsabilidade criminal no desaparecimento. A expectativa é de que a obra seja novamente avaliada e devolvida à fundação responsável.

A história da obra

Pintada em 1919, Natureza morta com guitarra pertence ao período em que Picasso explorava intensamente o cubismo tardio, com forte presença de formas geométricas e objetos cotidianos representados sob diferentes pontos de vista. O tema da natureza-morta com instrumentos musicais é recorrente na produção do artista nessa fase, marcando sua busca por novas interpretações visuais da realidade. Hoje, a obra é considerada um importante exemplar dessa transição criativa do pintor espanhol.

