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Mundo Quadro de Van Gogh é vendido em leilão por US$ 190 milhões, recorde do artista O quadro vendido foi o Chataigniers en fleurs

O quadro "Chataigniers en fleurs" (Castanheiras em Flor), de Vincent van Gogh, estabeleceu um novo recorde de venda em leilão para uma obra do artista holandês, ao alcançar US$ 190,4 milhões (R$ 1,12 bilhão) na casa de leilões Sotheby's, em Nova York.

A pintura remonta aos dias que antecederam a morte de Van Gogh, em 1890. A casa de leilões anunciou na terça-feira um acordo com os herdeiros de um antigo proprietário judeu que eram contra a venda, alegando que a família havia cedido a obra sob pressão do regime nazista.

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