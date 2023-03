A- A+

ARTE Quadro perdido de Jackson Pollock pode ter sido descoberto na Bulgária; entenda Apesar de ter assinatura do artista, obra não aparece nos catálogos de arte

A Bulgária investiga a possível descoberta de uma obra desconhecida do expressionista abstrato americano Jackson Pollock, um assunto enigmático muito divulgado na mídia do país.

A obra tem uma dedicatória à estrela de Hollywood Lauren Bacall, amiga do pintor, para seu aniversário de 25 anos em 16 de setembro de 1949, segundo a procuradoria. Outro elemento intrigante é que a assinatura do ex-ditador romeno Nicolae Ceausescu aparece no verso da pintura, sugerindo que ela pertenceu a sua coleção de arte, disse o governo.

O quadro, encontrado em um apartamento de Sófia em fevereiro deste ano, é assinado pelo artista, mas não aparece nos catálogos de arte. Ao que tudo indica, a obra permaneceu na Grécia durante muito anos antes de retornar clandestinamente à Bulgária com o objetivo de ser vendida ao exterior.

O ministro do Interior, Ivan Demerdjiev, questionado nesta quinta-feira pela emissora bTV, afirmou ser "praticamente certo" tratar-se de um quadro autêntico.

Segundo especialistas citados pela promotoria, o quadro "corresponde por seu estilo, técnica e características artísticas às peculiaridades estéticas da obra de Jackson Pollock durante o período 1945-1950".

Uma análise da composição química das cores revelou semelhanças com outras telas do pintor, declarou a procuradora adjunta Sofia Desislava Petrova, que pediu cautela.



— Centenas de pintores dessa época, assim como falsificadores usaram essas cores —, disse à AFP Vessela Radoeva, da galeria nacional de Belas Artes.

Caso seja uma obra de Pollock, poderia valer até 100 milhões de dólares, segundo a cotação atual do artista nascido em 1912 e falecido em 1956, afirmaram as autoridades, que reivindicaram a propriedade do quadro para o Estado búlgaro.

