Quadro raro de Van Gogh é vendido por R$ 24,3 milhões nos Países Baixos

Uma rara obra antiga de Van Gogh, foi vendida, provavelmente por milhões de euros, em uma feira de arte nos Países Baixos, informaram neste domingo (10) seu antigo proprietário e a imprensa neerlandesa. A obra "Tête de paysanne à la coiffe blanche" ("Cabeça de uma agricultora anciã com gorro branco", em tradução literal), foi colocada à venda na Feira Europeia de Arte de Maastricht por um preço de 4,5 milhões de euros (R$ 24,3 milhões).

"Foi vendida a um museu de fora da União Europeia", declarou Bill Rau, presidente da galeria M.S. Rau, que pôs o quadro à venda. "Não podemos fazer comentários sobre o preço", indicou Rau à AFP em um e-mail.

A agência nacional de notícias holandesa ANP afirmou, no entanto, que o preço pedido "foi igual ao preço de venda".

Embora não tenha revelado o nome do museu privado, a obra "será acessível ao público", acrescentou a ANP.

Van Gogh pintou o quadro em 1884, enquanto vivia com seus pais na cidade de Nuenen, no sul dos Países Baixos, e um ano antes de pintar sua outra famosa obra da época, "Os comedores de batatas".

Os visitantes da feira, conhecida como Tefaf, podem admirar um grande número de pinturas, esculturas e joias, todas elas à venda até quinta-feira.

Entre elas, há obras de Manet, Rubens e Rodin, mas as estrelas indiscutíveis da exposição são a obra já vendida de Van Gogh e "Murnau mit Kirche II", ("Murnau com Igreja II", em tradução literal), de Wassily Kandisnky. Essa obra de Kandinsky, pintada em 1910, foi vendida pela Sotheby's em Londres no ano passado por 45 milhões de dólares (224 milhões de reais em valores de 2023).

O negociante de arte Robert Landau comprou a pintura em leilão, tornando-a a mais cara que Kandinsky já vendeu. Landau não quis revelar o preço de venda, mas disse à AFP que a pintura foi recentemente avaliada em "100 milhões de euros" (545 milhões de reais).

