Sex, 06 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
oscar

Quais as chances de Wagner Moura no Oscar 2026? "Variety" atualiza apostas; veja previsão

Brasileiro concorre ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme "O Agente Secreto"

Reportar Erro
Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto"Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto" - Foto: Victor Juca/Cinemascópio/Divulgação

O brasileiro Wagner Moura é um dos cinco indicados ao Oscar de Melhor Ator em 2026, mas a disputa está longa de ser fácil para o protagonista de O Agente Secreto.

Ele compete com nomes importantes da indústria de Hollywood - Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan - e apesar da torcida do público brasileiro, não é considerado um dos favoritos na disputa.

Ao menos, é o que acredita a revista Variety, publicação norte-americana especializada na indústria do entretenimento.

Leia também

• "O Agente Secreto" supera marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas do Brasil

• Dono do Fusca Amarelo de "O Agente Secreto" envia mensagem para Kleber Mendonça Filho

• Blitz do Carnaval do Recife será inspirada no filme O Agente Secreto

Em matéria assinada por Clayton Davis, editor-chefe de premiações do veículo, nesta quinta-feira, 5, Moura aparece como o ator com menos chances de ganhar a estatueta dourada.

A cada semana, a revista publica uma nova reportagem atualizando suas previsões para as diversas categorias da premiação.

O ranking, no entanto, conta com uma surpresa. Ethan Hawke, protagonista de Blue Moon, está em primeiro lugar. Essa é a quinta indicação de Hawke ao Oscar de atuação, mas a primeira na principal categoria. Ele, no entanto, nunca ganhou o prêmio.

Ao Estadão, Hawke falou sobre sua impressionante transformação em Lorenz Hart, letrista esquecido da Broadway.

No ranking da Variety, Hawke é seguido, respectivamente, por Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio e, por fim, Wagner Moura. O resultado oficial será conhecido no dia 15 de março, durante a cerimônia oficial do Oscar.

Ainda na reportagem, a publicação elencou os motivos que poderiam fazer com que cada um dos atores vencesse o prêmio, assim como as razões pelas quais eles podem perder. No caso do brasileiro, a revista descreve a sua atuação como "refinada e cheia de texturas".

"Moura vive a honestidade crua e real de um homem preso na lógica do autoritarismo, sustentando um drama baseado em fatos. Como o primeiro brasileiro indicado na categoria - um marco que se soma à sua histórica vitória no Globo de Ouro -, sua presença por si só já representa um momento significativo", escreveu Davis.

Apesar dos elogios, a publicação aponta que o fato do filme ser falado em português pode atrapalhar as chances de Moura.

"Trata-se também de uma atuação deliberadamente contida em um campo repleto de performances expansivas", explicou. David também acredita que a ausência de Moura entre os indicados ao Actor Awards e ao BAFTA prejudicam a campanha do brasileiro.

Quem deve ganhar o Oscar de Melhor Ator em 2026, segundo a "Variety"?
1º - Ethan Hawke (Blue Moon)

2º - Timothée Chalamet (Marty Supreme)

3º - Michael B. Jordan (Pecadores)

4º - Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)

5º - Wagner Moura (O Agente Secreto)

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter