A- A+

oscar Quais as chances de Wagner Moura no Oscar 2026? "Variety" atualiza apostas; veja previsão Brasileiro concorre ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme "O Agente Secreto"

O brasileiro Wagner Moura é um dos cinco indicados ao Oscar de Melhor Ator em 2026, mas a disputa está longa de ser fácil para o protagonista de O Agente Secreto.

Ele compete com nomes importantes da indústria de Hollywood - Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan - e apesar da torcida do público brasileiro, não é considerado um dos favoritos na disputa.



Ao menos, é o que acredita a revista Variety, publicação norte-americana especializada na indústria do entretenimento.

Em matéria assinada por Clayton Davis, editor-chefe de premiações do veículo, nesta quinta-feira, 5, Moura aparece como o ator com menos chances de ganhar a estatueta dourada.



A cada semana, a revista publica uma nova reportagem atualizando suas previsões para as diversas categorias da premiação.

O ranking, no entanto, conta com uma surpresa. Ethan Hawke, protagonista de Blue Moon, está em primeiro lugar. Essa é a quinta indicação de Hawke ao Oscar de atuação, mas a primeira na principal categoria. Ele, no entanto, nunca ganhou o prêmio.

Ao Estadão, Hawke falou sobre sua impressionante transformação em Lorenz Hart, letrista esquecido da Broadway.



No ranking da Variety, Hawke é seguido, respectivamente, por Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio e, por fim, Wagner Moura. O resultado oficial será conhecido no dia 15 de março, durante a cerimônia oficial do Oscar.



Ainda na reportagem, a publicação elencou os motivos que poderiam fazer com que cada um dos atores vencesse o prêmio, assim como as razões pelas quais eles podem perder. No caso do brasileiro, a revista descreve a sua atuação como "refinada e cheia de texturas".



"Moura vive a honestidade crua e real de um homem preso na lógica do autoritarismo, sustentando um drama baseado em fatos. Como o primeiro brasileiro indicado na categoria - um marco que se soma à sua histórica vitória no Globo de Ouro -, sua presença por si só já representa um momento significativo", escreveu Davis.



Apesar dos elogios, a publicação aponta que o fato do filme ser falado em português pode atrapalhar as chances de Moura.

"Trata-se também de uma atuação deliberadamente contida em um campo repleto de performances expansivas", explicou. David também acredita que a ausência de Moura entre os indicados ao Actor Awards e ao BAFTA prejudicam a campanha do brasileiro.



Quem deve ganhar o Oscar de Melhor Ator em 2026, segundo a "Variety"?

1º - Ethan Hawke (Blue Moon)



2º - Timothée Chalamet (Marty Supreme)



3º - Michael B. Jordan (Pecadores)



4º - Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)



5º - Wagner Moura (O Agente Secreto)

Veja também