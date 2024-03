A- A+

streaming Quais as músicas dos famosos no BBB 24 mais bombaram no Spotify? Confira as listas Rodriguinho e Wanessa Camargo tiveram crescimento de streams nos dias em que deixaram a casa

Do time Camarote deste Big Brother Brasil 24, três deles têm ligação direta com a música: Rodriguinho, Wanessa Camargo e MC Bin Laden. O reality show chegou ao seu 60º dia de duração e, desses, apenas o funkeiro permanece na disputa.

A plataforma de streaming Spotify registrou um aumento de 11% em streams de Rodriguinho no dia 27 de fevereiro, data em que deixou a casa. Fenômeno idêntico aconteceu com Wanessa Camargo, que teve um aumento de 14% em streams no Spotify em 2 de março, quando foi desclassificada do programa.

A plataforma de streaming divulgou, nesta quintas (7), o desempenho das músicas de cada um desses artistas ao longo desses 60 dias de confinamento. Confira abaixo:

As faixas de cada artista mais escutada no Spotify no Brasil no período de 8 de janeiro a 7

de março:



- Bololo Hahaha, por MC Bin Laden

- Querendo Mais - Ao Vivo, por Rodriguinho

- Amor, Amor, por Wanessa Camargo

As faixas de cada artista mais adicionadas à playlists de usuários no Spotify no Brasil no

período de 8 de janeiro a 7 de março:



- Tá Tranquilo, Tá Favorável, por MC Bin Laden

- Fatalmente, por Rodriguinho

- Amor, Amor, por Wanessa Camargo

As faixas de cada artista que mais cresceu no Spotify no Brasil no período de 8 de janeiro

a 7 de março:



- Só Agradecer - Ao Vivo, por Rodriguinho

- Os Reliquias do Funk 2, por MC Bin Laden

- Eu Estarei Aqui (You Can Let Me Down), por Wanessa Camargo



