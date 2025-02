A- A+

Oscar Relembre quais foram os últimos dez vencedores do Oscar de Melhor Filme Edição deste ano ocorre neste domingo, com o brasileiro "Ainda estou aqui" na disputa

A contagem regressiva para a 97ª edição do Oscar começou oficialmente. O evento acontecerá neste domingo, 2 de março, a partir das 21h, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Embora algumas categorias pareçam já ter sido definidas, incluindo ator e atriz coadjuvantes, há outras que ainda geram dúvidas.

Uma delas é justamente a mais importante de todas: Melhor Filme na qual concorre o brasileiro “Ainda estou aqui“.

Na última década, os principais prêmios variaram de um drama baseado na vida do pai da bomba atômica à história de uma mulher que começa uma vida nômade em uma caminhonete e a um ator desacreditado em busca desesperada de seu próximo grande sucesso.

Antes de uma nova edição da maior noite de Hollywood, aqui está uma retrospectiva dos últimos dez filmes que ganharam o Oscar e onde assisti-los.

2024: Oppenheimer



Ambientado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer retrata a vida e os primórdios do físico Robert J. Oppenheimer, que foi chamado para liderar o Projeto Manhattan, no qual a primeira bomba atômica foi fabricada.

Ficha técnica

Duração: 180 minutos

Elenco: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Rami Malek, Casey Affleck, Kenneth Branagh, Josh Peck, Jack Quaid e Jason Clarke

Direção e roteiro: Christopher Nolan

Nomeações recebidas: 13

Prêmios ganhos: 7 (Melhor filme, ator principal, diretor, ator coadjuvante, cinematografia, edição e trilha sonora)

Onde assistir: Prime Video

Curiosidade: Matt Damon revelou à Entertainment Weekly que negociou com sua mulher, a argentina Luciana Barroso, para tirar um tempo da atuação.

No entanto, ele disse que a única exceção seria se Christopher Nolan o chamasse para um filme.

Dito e feito. O diretor o chamou para interpretar o General Leslie Groves em Oppenheimer, e ele não pôde recusar a oferta.

2023: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo



Evelyn (Michelle Yeoh) é uma imigrante chinesa que vive nos Estados Unidos e enfrenta um presente complicado: ela tem conflitos com o marido e a filha, além de problemas financeiros. Sua vida toma um rumo drástico quando ela se torna a única pessoa capaz de salvar o mundo, o que a levará a viver uma aventura pelo multiverso.

Ficha técnica

Duração: 138 minutos

Elenco: Michelle Yeoh, Stephanie Hsue, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis, Tallie Medel, Harry Shum Jr. e Jenny Slate

Direção e roteiro: Dan Kwan e Daniel Scheinert

Nomeações recebidas: 11

Prêmios ganhos: 7 (Melhor filme, atriz principal, diretor, ator e atriz coadjuvantes, roteiro original e edição)

Onde assistir: Prime Video, Max

Curiosidade: Originalmente, os diretores do filme queriam que Jackie Chan estrelasse a história, mas ele disse não.

Em entrevista ao The Guardian, Michelle Yeoh disse que o ator lhe enviou uma mensagem dizendo:

“Ouvi coisas incríveis sobre o filme. Você sabia que os meninos [os Daniels] vieram me ver na China?" O que ela respondeu? “É, você errou, amigo!” .

2022: No ritmo do coração



Ruby tem 17 anos e é a única pessoa ouvinte na família. Ele divide sua vida entre o negócio da pesca e as aulas do ensino médio. Um dia ela decide se matricular em uma aula de coral, o que fará com que seus caminhos se distanciem.

De um lado, estará a paixão pela música e, do outro, o medo de deixar os pais. No ritmo do coração é baseado no filme francês de 2014 "A Família Bélier" (La Famille Bélier).

Ficha técnica

Duração: 111 minutos

Elenco: Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Eugenio Derbez, Daniel Durant, Ferdia Walsh-Peelo, Marlee Matlin e Amy Forsyth

Direção e roteiro: Sian Heder

Nomeações recebidas: 3

Prêmios ganhos: 3 (Melhor filme, ator coadjuvante e roteiro adaptado)

Onde assistir: Prime Video

Curiosidade: Em uma entrevista ao Deadline, Emilia Jones revelou que estudou linguagem de sinais e canto por nove meses para interpretar Ruby.

“Eu adorei. Foi muito gratificante aprender essas duas habilidades”, disse a atriz.

2021: Nomadland



Depois de perder tudo após a Grande Rescisão, Fern (Frances McDormand) decide entrar em sua caminhonete e começar uma jornada pelo Velho Oeste que a levará a embarcar em uma nova vida como uma nômade moderna.

Ficha técnica

Duração: 108 minutos

Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie e Bob Wells

Direção e roteiro: Chloé Zhao

Nomeações recebidas: 6}

Prêmios ganhos: 3 (Melhor filme, atriz principal e diretora)

Onde assistir: Disney +

Curiosidade: Graças ao seu trabalho em Nomadland, McDormand ganhou seu terceiro Oscar de Melhor Atriz.

E sua interpretação de uma mulher nômade era tão crível que, em entrevista à Variety, ela revelou que, enquanto eles estavam filmando o filme em Nebraska, ela foi até a loja Target, onde, sem saberem quem ela era, lhe ofereceram um emprego:

“Eles me ofereceram um formulário para preencher! Fui até a Chloé e disse: 'Está funcionando!'”

2020: Parasita



Devido a uma série de circunstâncias diferentes, uma humilde família coreana composta por Kim Ki-taek (Song Kang-ho), Chung-sook (Jang Hyae-jin), Ki-woo (Choi Woo-shik) e Ki-jung (Park Myeong-hoon) acaba trabalhando na casa da rica família Park.

Embora à primeira vista as famílias pareçam completamente diferentes, eles logo perceberão que são muito mais parecidas do que imaginam.

Ficha técnica

Duração: 132 minutos

Elenco: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Lee Jung-eun, Jang Hyae-jin, Park Myeong-hoon e Lee Sun-kyn

Diretor: Bong Joon-Ho

Roteiro: Bong Joon-Ho e Jin Won-Han

Nomeações recebidas: 6

Prêmios ganhos: 4 (Melhor filme, diretor, roteiro original e filme internacional)

Onde assistir: Max, Prime Video e Telecine

Curiosidade: A maior parte de Parasita se passa na mansão Park, que, de acordo com o filme, foi construída pelo arquiteto Namgoong Hyunja.

No entanto, esse é um nome fictício, e o verdadeiro idealizador da casa foi o diretor Bong Joon-Ho.

Ele trabalhou em estreita colaboração com o designer de produção Lee Ha-Jun para criar o espaço ideal que acomodasse a história e as câmeras. Em uma entrevista ao IndiWire, o diretor disse que a casa era “seu próprio universo dentro do filme”.

2019: Green Book: O guia



Inspirado em uma história real, Green Book acompanha a amizade do pianista afro-americano Donald 'Don' Shirley (Mahershala Ali) e seu motorista Frank Anthony 'Tony Lip' Vallelonga (Viggo Mortensen) durante uma turnê pelo sul dos Estados Unidos na década de 1960, uma época em que a violência e a segregação racial eram predominantes.

Ficha técnica

Duração: 130 minutos

Elenco: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Iqbal Theba e Dimiter Marinov

Diretor: Peter Farrelly

Roteiro: Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie e Peter Farrelly

Nomeações recebidas: 5

Prêmios ganhos: 3 (Melhor filme, ator coadjuvante e roteiro original)

Onde assistir: Prime Video

Curiosidade: O filme foi criticado quando a família de Don Shirley acusou, em uma entrevista ao Shadow and Act, que o filme era uma “sinfonia de mentiras”.

Em resposta, em entrevista à Variety, o ator Nick Vallelonga, filho de Tony Lip e também roteirista e produtor de Green Book, disse que a própria Shirley lhe contou a história e que, antes de morrer, ela lhe disse para "não falar com mais ninguém" enquanto ele escrevia o filme.

2018: A Forma da Água



Em um laboratório de alta segurança do governo em Baltimore durante a Guerra Fria, Elisa (Sally Hawkins), uma zeladora muda, descobre um experimento ultrassecreto. É sobre um homem anfíbio (Doug Jones) que é preso e com quem começa a construir um vínculo íntimo.

Ficha técnica

Duração: 123 minutos

Elenco: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Doug Jones, Michael Stuhlbarg e David Hewlett

Diretor: Guillermo del Toro

Roteiro: Guillermo del Toro e Vanessa Taylor

Nomeações recebidas: 13

Prêmios ganhos: 4 (Melhor filme, diretor, trilha sonora e design de produção)

Onde assistir: Disney +

Curiosidade: Desde o começo, Guillermo del Toro sabia que sua única escolha para a personagem principal seria Sally Hawkins.

Na verdade, o diretor revelou que baseou suas escolhas de elenco na aparência. “Quando escolho um filme, escolho os olhos”, disse ele ao TheWrap. “Os olhos de Sally [Hawkins]; os olhos de Octavia [Spencer] e Michael [Shannon] são completamente diferentes e combinam com o personagem.”

2017: Moonlight: Sob a luz do luar



Uma viagem pela infância, adolescência e vida adulta de Chiron, um garoto afro-americano de uma área problemática de Miami. Ao longo de sua vida, ele é forçado a lidar com a ausência de seu pai, os vícios de sua mãe, o bullying na escola e como aceitar sua homossexualidade.

Moonlight é baseado na peça In Moonlight Black Boys Look Blue (2003) de Tarell Alvin McCraney.

Ficha técnica

Duração: 111 minutos

Elenco: Mahershala Ali, Trevante Rhodes, Janelle Monáe, Andre Holland, Naomie Harris, Ashton Sanders, Alex Hibbert e Jharrel Jerome

Direção e roteiro: Barry Jenkins

Nomeações recebidas: 8

Prêmios ganhos: 3 (Melhor filme, ator coadjuvante e roteiro adaptado)

Onde assistir: Prime Video

Curiosidade: Um dos momentos mais memoráveis do filme é quando Juan (Mahershala Ali) ensina Little (Alex Hibbert) a nadar no mar. Isso também aconteceu na vida real, quando Ali deu aulas de natação ao menino.

O diretor do filme, Barry Jenkins, explicou à Entertainment Weekly que precisava que houvesse "um momento de transferência espiritual entre os personagens", então ele pensou que uma aula de natação seria a maneira certa de conseguir isso.

2016: Spotlight: Segredos revelados



Baseado em uma história real, Spotlight reconstrói a investigação realizada por uma equipe de jornalistas de The Boston Globe em 2001, que revelou casos de abuso sexual infantil cometidos por padres católicos na cidade de Boston, no estado americano de Massachusetts, que ficaram ocultos durante anos.

Ficha técnica

Duração: 128 minutos

Elenco: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Brian d'Arcy James, John Slattery, Stanley Tucci e Billy Crudup

Diretor: Tom McCarthy

Roteiro: Tom McCarthy e Josh Singer

Nomeações recebidas: 6

Prêmios ganhos: 2 (Melhor filme e roteiro adaptado)

Onde assistir: Max

Curiosidade: Para trabalhar em sua performance, Michael Keaton teve várias reuniões com o jornalista Walter 'Robby' Robinson e assistiu a vídeos de suas aparições na televisão para estudar principalmente seu sotaque de Boston — algo que ele teve que adotar — e seus gestos e inflexões vocais.

Em entrevista ao USA Today, o jornalista contou que, durante o primeiro encontro deles em um bar em Nova York, o ator foi direto e disse que ele “não tinha muito sotaque de Boston”.

2015: Birdman ou (A inesperada virtude da ignorância)



Riggan Thomson (Michael Keaton) é um ex-astro de Hollywood em desgraça. Buscando reverter seu fracasso e retomar o sucesso, ele decide se lançar como produtor e astro de sua própria peça na Broadway, enquanto luta contra conflitos familiares e a presença de seu alter ego, Birdman, o super-herói que interpretou nos filmes que o tornaram famoso.

Ficha técnica

Duração: 119 minutos

Elenco: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts, Andrea Riseborough, Zach Galifianakis e Amy Ryan.

Diretor: Alejandro Gonzalez Iñárritu

Roteiro: Alejandro Gonzalez Iñárritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris e Amando Bo

Nomeações recebidas: 9

Prêmios ganhos: 4 (Melhor filme, diretor, roteiro original e fotografia)

Onde assistir: Disney+

Curiosidade: Birdman foi gravado inteiramente digitalmente e com apenas 16 cortes. Como as tomadas eram longas, os ensaios eram detalhados e minuciosos, já que os atores tinham que saber suas falas perfeitamente. Embora o trabalho tenha sido duro, os ensaios e as filmagens duraram apenas dois meses no total.

A fase de pós-produção foi ainda mais curta. De acordo com o site Screen Rant, o filme foi editado em apenas duas semanas.

