CINEMA Quais os principais rivais de ''O Agente Secreto'' na disputa de melhor filme internacional no Oscar Academia Brasileira de Cinema anunciou representante brasileiro nesta segunda-feira (15)

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira que "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho será o representante do Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional. O longa tentará repetir o feito de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, vencedor na categoria na última edição da cerimônia, em março.

A escolha da Academia chega para confirmar o favoritismo interno do longa estrelado por Wagner Moura. Duplamente premiado no Festival de Cannes e destaque nos festivais de Telluride, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá, nas últimas semanas, "O agente secreto" vinha sendo apontado como favorito para a vaga.

Agora, Kleber, Wagner e companhia devem se jogar em uma maratona de compromissos internacionais e nacionais. Para conquistar a categoria, o longa precisará superar outros grandes filmes lançados ao longo de 2025. Confira os principais rivais de "O agente secreto" na corrida pelo Oscar:

''Sentimental Value'' (Noruega)

Drama norueguês dirigido por Joachim Trier, "Sentimental value" vem sendo apontado como um dos favoritos desde que foi exibido no Festival de Cannes, de onde saiu com o Grande Prêmio do Júri.

''Un simple accident'' (França)

Coprodução entre Irã e França que está cotado para representar o país no Oscar. Vencedor da Palma de Ouro, o filme é uma das sensações da temporada e pode representar a consagração de Jafar Panahi, cineasta iraniano perseguido pelo governo.

''No other choice'' (Coreia do Sul)

Apesar da frustração de deixar o Festival de Veneza sem prêmios, o longa de Park Chan-wook, de "Oldboy", vem conquistando elogios por onde passa e é apontado como forte concorrente ao Oscar do ano que vem.

''The voice of Hind Rajab'' (Tunísia)

Leão de Prata no Festival de Veneza, "The voice of Hind Rajab" foi o filme mais elogiado da mostra italiana, com muitos contestando sua derrota na categoria principal. O longa toca em tema sensível ao retratar a história do assassinato de uma menina palestina pelo exército de Israel em Gaza.

''Sirât'' (Espanha)

Filme de Oliver Laxe produzido pela El Deseo, companhia de Pedro Almodóvar, e premiado com o Prêmio do Júri no Festival de Cannes.

''Left-handed girl'' (Taiwan)

Primeiro filme solo de Shih-Ching Tsou, cineasta taiwanesa que colabora frequentemente com Sean Baker, vencedor do Oscar por "Anora". Ele é o produtor do longa que foi destaque no Festival de Cannes 2025.

A data limite para inscrição de filmes no Oscar é 1º de outubro e, para as outras categorias, 13 de novembro. A lista de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro de 2026. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março do ano que vem.



Confira o trailer:

