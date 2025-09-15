Seg, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

Quais os principais rivais de ''O Agente Secreto'' na disputa de melhor filme internacional no Oscar

Academia Brasileira de Cinema anunciou representante brasileiro nesta segunda-feira (15)

Reportar Erro
"O Agente Secreto" foi o filme mais premiado no Festival de Cannes 2025"O Agente Secreto" foi o filme mais premiado no Festival de Cannes 2025 - Foto: VALERY HACHE / AFP

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira que "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho será o representante do Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional. O longa tentará repetir o feito de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, vencedor na categoria na última edição da cerimônia, em março.

Leia também

• Sobre o que é "O Agente Secreto"? Escolhido para representar o Brasil no Oscar

• "O Agente Secreto": filme pernambucano é escolhido para disputar uma vaga pelo Brasil no Oscar

• "O Agente Secreto" mistura suspense e sátira política em um filme com potencial para Oscar

A escolha da Academia chega para confirmar o favoritismo interno do longa estrelado por Wagner Moura. Duplamente premiado no Festival de Cannes e destaque nos festivais de Telluride, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá, nas últimas semanas, "O agente secreto" vinha sendo apontado como favorito para a vaga.

Agora, Kleber, Wagner e companhia devem se jogar em uma maratona de compromissos internacionais e nacionais. Para conquistar a categoria, o longa precisará superar outros grandes filmes lançados ao longo de 2025. Confira os principais rivais de "O agente secreto" na corrida pelo Oscar:

''Sentimental Value'' (Noruega)

Drama norueguês dirigido por Joachim Trier, "Sentimental value" vem sendo apontado como um dos favoritos desde que foi exibido no Festival de Cannes, de onde saiu com o Grande Prêmio do Júri.

''Un simple accident'' (França)

Coprodução entre Irã e França que está cotado para representar o país no Oscar. Vencedor da Palma de Ouro, o filme é uma das sensações da temporada e pode representar a consagração de Jafar Panahi, cineasta iraniano perseguido pelo governo.

''No other choice'' (Coreia do Sul)

Apesar da frustração de deixar o Festival de Veneza sem prêmios, o longa de Park Chan-wook, de "Oldboy", vem conquistando elogios por onde passa e é apontado como forte concorrente ao Oscar do ano que vem.

''The voice of Hind Rajab'' (Tunísia)

Leão de Prata no Festival de Veneza, "The voice of Hind Rajab" foi o filme mais elogiado da mostra italiana, com muitos contestando sua derrota na categoria principal. O longa toca em tema sensível ao retratar a história do assassinato de uma menina palestina pelo exército de Israel em Gaza.

''Sirât'' (Espanha)

Filme de Oliver Laxe produzido pela El Deseo, companhia de Pedro Almodóvar, e premiado com o Prêmio do Júri no Festival de Cannes.

''Left-handed girl'' (Taiwan)

Primeiro filme solo de Shih-Ching Tsou, cineasta taiwanesa que colabora frequentemente com Sean Baker, vencedor do Oscar por "Anora". Ele é o produtor do longa que foi destaque no Festival de Cannes 2025.

A data limite para inscrição de filmes no Oscar é 1º de outubro e, para as outras categorias, 13 de novembro. A lista de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro de 2026. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março do ano que vem.

Confira o trailer:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter