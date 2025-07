A- A+

CINEMA Confira quais filmes brasileiros estão entre os mais vistos do primeiro semestre de 2025 nos cinemas Durante os primeiros meses do ano houve um crescimento de público e renda nos cinemas do Brasil sendo impulsionados por filmes infantojuvenis e sucessos do cinema nacional

O circuito exibidor brasileiro registrou o seu melhor semestre desde 2019 nos 180 primeiros dias de 2025. Entre os dias 1º de janeiro e 30 de junho deste ano, os cinemas do país arrecadaram mais de R$ 1,2 bilhão com a venda de 61,2 milhões de ingressos, segundo dados do site Filme B. Em comparação com o primeiro semestre de 2024, o ano registra um crescimento de 12% na renda e 8% no público.

Os principais responsáveis pelo sucesso foram os longas infantojuvenis. Com sete semanas em cartaz, "Lilo & Stitch" vendeu 9,7 milhões de ingressos para uma bilheteria acumulada de mais de R$ 200 milhões. Já "Como treinar o seu dragão" já foi visto por mais de 4 milhões de espectadores no país, com uma renda superior a R$ 85 milhões. Outro hit foi "Um filme Minecraft", com público superior a 5 milhões de pessoas e faturamento de mais de R$ 110 milhões.

O bom desempenho do cinema nacional também beneficiou o circuito exibidor nos seis primeiros meses de 2025. Apesar de lançados no ano passado, "O Auto da Compadecida 2" e "Ainda Estou Aqui" figuraram na lista dos 10 filmes mais vistos no primeiro semestre de 2025.



Em relação ao período em 2024, o público do cinema brasileiro cresceu 16,3% (um total de 9,1 milhões de espectadores), enquanto que a renda subiu 15,9% (R$ 172 milhões). Filmes como "Chico Bento e a goiabeira maraviósa", "Vitória" e "Homem com H" ajudaram o cinema nacional a alcançar um market share de quase 15% no semestre.

O Brasil também registrou um crescimento no número de salas. Em 2024, o país contava com 3.410 salas de cinema. O número subiu para 3.484 nos primeiros meses de 2025, um aumento de 2,2%.

