"Barbie", "Homem-Aranha" e "Super Mario": Confira a lista dos filmes mais aguardados de 2023

Dois mil e vinte e dois foi o ano em que as salas de cinema voltaram a abrir as portas após a pandemia de Covid-19. Desde então, a retomada tem sido gradual. Após um período morno, a indústria cinematográfica vem se aquecendo e voltando ao ritmo normal. Este ano promete ser um prato cheio para os cinéfilos.



“Barbie”

Dirigido por Greta Gerwig (“Lady Bird” e “Frances Ha”), se trata de uma comédia romântica baseada na clássica boneca da Mattel. É o primeiro live-action da Barbie após uma franquia de filmes animados. O longa conta com Margot Robbie e Ryan Gosling e pouco se sabe sobre a história, mas o que não faltam são fãs especulando teorias sempre que alguma cena é vazada. Chega aos cinemas em 20 de julho. Trailer.

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”

Após cinco anos de espera, finalmente receberemos uma continuação da história do mais novo amigo da vizinhança, Miles Morales. A primeira edição mostrou ao público uma versão, inédita nos cinemas, do super-herói, além de ter levado para casa alguns dos maiores prêmios da indústria: O Globo de Ouro, o Critics Choice Awards e o Oscar de melhor animação. Estreia em 1º de junho. Trailer.

“Killers of the Flower Moon”

Uma trama de faroeste repleta de nomes de peso como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e direção de Martin Scorsese. O filme tem cheiro de oscar e tem tudo para se tornar um clássico instantâneo. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, quantidade alta para o gênero, a obra será lançada na plataforma da Apple TV. “Killers of the Flower Moon” provavelmente terá sua premiére em festivais antes de chegar ao público.

“A Pequena Sereia”

Dando continuidade a saga da Disney de produzir versões em live-action de seus filmes clássicos, a princesa da vez é a Ariel. Estrelado pela cantora e atriz Halle Bailey, o elenco também conta com Melissa McCarthy, Jacob Tremblay, Daveed Diggs e Lin-Manuel Miranda. Estreia prevista para 26 de maio.

Outros filmes:

“Duna: Parte 2”. 2 de novembro.

“Wonka”. 14 de dezembro.

“Super Mario Bros”. 30 de março

“Indiana Jones e o Chamado do Destino”. 30 de junho.

“Guardiões da Galáxia Vol. 3 ``. 5 de maio.

“Urso do Pó Branco”. 9 de março.

“Homem formiga e a vespa 3” 16 de fevereiro.

“John Wick 4 “ 23 de março.

“Creed 3” 3 de março.

