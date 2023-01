A- A+

AGENDA CULTURAL Que saber qual a boa do fim de semana? Macuca e Balmasqué estão entre as opções Fim de semana, seja no Litoral ou pelas bandas do Recife, é de agito e "ensaios" para o Carnaval

Que o clima de Carnaval já paira em Recife e em Olinda, faz é tempo, não é novidade. A programação do fim de semana, portanto, vem nessa vibe de festa e folia na pisada do frevo e de outros ritmos que remetem à Folia de Momo pernambucana - e com prévias para lá de especiais de volta aos palcos.

O Baile da Macuca, por exemplo, retorna depois de três anos de ausência, e é fato, vai "abalar" as estruturas do Clube Português, neste sábado (21), com Alceu Valença, Nação e Maestro Oséas, entre outras atrações.



Também no sábado a tradição volta aos palcos do Clube Internacional, com o Bal Masqué. Por lá passam Elba Ramalho e o cantor André Rio - este que antes passa pelos Ensaios do Carnaval, na Sede do Galo da Madrugada.



Mas também tem opções para os pequenos, com musicais em teatros do Recife, e para os pets, que podem curtir uma sessão de cinema ao lado dos humanos, em um shopping da Região Metropolitana do Recife (RMR). Bora conferir tudinho?

SHOWS E FESTAS

Alceu Valença e Nação Pernambuco

Baile da Macuca

Com Alceu Valença, Nação Zumbi e Maestro Oséas, entre outras atrações

Sábado (21), a partir das 20h

Onde: Clube Português do Recife (Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças)

Ingressos: a partir de R$ 100 no Sympla

Instagram: @boidamacuca

Elba Ramalho e André Rio

BalMasqué

Com Elba Ramalho, Alinne Rosa e André Rio



Sábado (21), às 22h

Onde: Clube Internacional (Rua Benfica, 505, Madalena)



Ingressos: A partir de R$ 82 (meia-entrada), no site Bilheteria Digital

Instagram: @balmasque2023

Nonô Germano

Bloco Bulindo no Caldinho

Com Nonô Germano e Silvana Salazar, entre outras atrações



Sábado (21), a partir das 12h

Onde: Manhattan Café Theatro (Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem)

Ingressos: R$ 150 no site Ticket Simples e na bilheteria da casa

Instagram: @manhattancafetheatro





André Rio

Ensaios de Carnaval - Bloco das Ilusões

Com André Rio e convidados e o Bloco das Ilusões



Sábado (21), a partir das 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, São José)



Ingressos: A partir de R$ 25 (meia-entrada), no Sympla

Instagram: @galodamadrugada

Thiaguinho, cantor

Maraca Summer

Com Belo, Sorriso Maroto e Thiaguinho



Sábado (21), a partir das 17h

Onde: Praia de Maracaípe (Litoral Sul)

Ingressos: a partir de R$ 150 no site Bilheteria Digital

Instagram: @maracasummer

Nega do Babdo

Luau Boramar

Com Nega do Babado, entre outras atrações



Sábado (21), às 21h

Onde: Restaurante Boramar (Porto de Galinhas, Litoral Sul)



Ingressos: a partir de R$ 35 no site Ticket Simples

Instagram: @restauranteboramar

Victor Leão, cantor

Mar&Sol

Com Victor Leão e Neiff, entre outros

Onde: São José da coroa Grande (Litoral Sul)

Ingressos: A partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Grupo Rebeldes

Tributo a Rebelde (Revival RBD)

Com discotecagem de pop, rock e indie

Sábado (21), às 21h

Onde: Estelita (Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga)

Ingressos: R$ 25 no Sympla

Instagram: @estelita.recife

Club Metrópole

Queens Night

Com Toinha (JP) e DJ América, entre outros

Sábado (21), às 22h

Onde: Clube Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Soledade, Boa Vista)

Ingressos: a partir de R$ 15 (meia-entrada) no Sympla

Instagram: @clubmetropole

Ceceu Valença, cantor e compositor

Orquestra Tropicana de Frevo

Com show de Ceceu Valença



Domingo (22), às 17h

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda)

Ingressos: A Partir de R$ 30 no Sympla

Instagram: @casaestacaodaluz

Bruno Linns, cantor e compositor

Baile da Kid

Com Marcelo Rangel, Brunno Lins e outras atrações



Domingo (22), a partir das 15h

Onde: Mocó Bistrô (Rua das Graças, 178, Graças)

Ingressos: R$ 35 no Sympla

Instagram: @moco.bistro

Sorriso Maroto

Arena North Way

Com Thiaguinho, Sorriso Maroto e Belo

Domingo (22), a partir das 15h

Onde: North Way Shopping (Rodovia PE 15, Km 16,5, Paulista)

Ingressos: A partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Instagram: @arenanorthway

Amigas do Brega

Prévia Bloco Fafarrões

Com Amigas do Brega, Beleza Pura e MC Japão, entre outras atrações

Onde: Av. Beira Mar, 1212, Piedade



Ingressos: A partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Instagram: @blocofafarroes



TEATRO, CINEMA, MÚSICA, DANÇA

Teatro de Santa Isabel

Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE)

Até 5 de fevereiro, em espaços culturais de Recife, Olinda e cidades do interior do Estado

Espetáculos com acesso gratuito e pago, no Guichê Web

Instagram: @festivaljge

Cine Per

Cine Pet

Com sessão do filme "O Gato de Botas 2: O Último Pedido", com acesso ao cinema de humanos e seus pets (cães de pequeno e médio porte)



Sábado (21), às 14h

Onde: Paulista North Way (PE 15, Km 16,5, Paulista)



Ingressos: A partir de R$ 20 no site do Ingresso.com



Crédito: Déa Ferraz

Temporada Aberta Gambiarra

Produção autoral do Coletivo Cineteatro Gambiarra

A partir deste sábado (21), com o espetáculo "A Reinvenção da Palavra"

Onde: no YouTube, às 20h

Crédito: Andréa Leal

Tio Dodinho e Rodrigo Lima

Na programação de férias do Shopping ETC

Sábado (21), partir das 16h

Onde: Shopping ETC (Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos)



Acesso gratuito, e quem quiser se solidarizar pode chegar com 1Kg de alimento não-perecível para ser doado a organizações sociais apoiadas pelo centro de compras

Calunguinha

Desfile do Calunguinha

Prévia do bloco infantil Calunguinha na Folia

Com mini orquestra de frevo, entre outras atrações

Sábado (21), das 15h às 16h30

Onde: Shopping Patteo, Piso L2 (Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda)

Acesso gratuito

Enrolados, A Nova Aventura de Rapuzel

Musical que conta a história da princesa Rapunzel

Sábado (21), às 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Jeremias Bastos, Pina)

Ingresso: A partir de R$ 30 no Sympla

Instagram: @helenasiqueiraproducoesoficial

Reino Congelado-Inspirado em Frozen

Musical que conta a história das irmãs Elsa e Anna

Domingo (22), às 15h

Onde: Teatro do Centro de Eventos (Av. Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira)

Ingresso: A partir de R$ 30 no Sympla

Instagram: @helenasiqueiraproducoesoficial

Espetáculo Madrigal

Encanto: Os Dons da Família Madrigal

Espetáculo que acompanha Mirabel em uma fantástica jornada

Domingo (22), às 17h

Onde: Teatro do Centro de Eventos (Av. Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira)

Ingresso: A partir de R$ no Sympla

Instagram: @helenasiqueiraproducoesoficial







