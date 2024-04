A- A+

AGENDA CULTURAL Qual a boa do 'findi'? Bora de tour "Soweto 30 anos" ou de show da cantora portuguesa Mariza? Cinema, espetáculos teatrais para os pequenos, exposições e uma tuia de shows também integram a agenda do fim de semana; bora?

Se é para falar de diversidade (cultural), Recife sempre tem o que mostrar em se tratando de agenda do fim de semana, que pode ter de uma noite regada a muito samba com a tour "Soweto 30 anos", neste sábado (27), e com Belo nos vocais.

Mas também tem fado com um dos nomes mais em evidência da atualidade, a cantora portuguesa Mariza, com show no Teatro Guararapes neste domingo (28).



Se no universo dos shows o roteiro agrada a 'gregos e troianos', não é diferente quando o assunto é artes cênicas, tanto para os pequenos com "O Casamento de Dona Baratinha", sábado no Teatro Barreto Jr., quanto para os maiores, com a comédia de Diego Beous, "Pronto! Socorro", domingo, no Teatro do Imip.

Ah, o 'findi' pede exposições? Tem um monte de passeios por histórias diversas para curtir. Além das estreias de cinema e uma tuia de apresentações musicais por aí afora. Vem ver!

CINEMA

Cineclube Casa Zero

com exibição dos curtas "Modelo Morto, Modelo Vivo" e "Tea for Two"

Quando: Domingo (28), às 16h

Onde: Casa Zero/Auditório Urbano Vitalino (1º andar) | Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife

Entrada gratuita



"Rivais"

Sinopse: Tashi Duncan, atleta prodígio do tênis que se tornou treinadora, uma força da natureza que não pede desculpas por seu jogo dentro e fora da quadra. Casada com um campeão que tem acumulado apenas derrotas nos últimos jogos, a estratégia de Tashi para a redenção de seu marido toma um rumo surpreendente quando ele deve enfrentar o fracassado Patrick nas quadras. Patrick foi o melhor amigo de seu marido, e é ex-namorado de Tashi..

"Contra o Mundo"

Sinopse: Skarsgård estrela como “Garoto”, que jura vingança depois que sua família é assassinada por Hilda Van Der Koy (Janssen), a matriarca de uma dinastia pós-apocalíptica corrupta que deixou o menino órfão, surdo e sem voz. Impulsionado por sua voz interior, que ele emprestou de seu videogame favorito de infância, Garoto treina com um misterioso xamã (Ruhian) para se tornar um instrumento de morte e é solto na véspera do abate anual de dissidentes.

"A Natureza do Amor"

Sinopse: Sophia, uma professora de filosofia de 40 anos, está em um relacionamento estável e um tanto quanto acomodado com Xavier. Entre aberturas de exposições em galerias e infinitos jantares, dez anos de união se passaram. Sylvain é o empreiteiro responsável pela reforma da nova casa de campo do casal. Quando Sophia e Sylvain se encontram, o mundo de Sophia vira de cabeça para baixo. Os opostos se atraem, mas conseguiram durar?

SHOWS E EVENTOS

Amigas do Brega

Quando: Sexta-feira (26), 19h

Onde: Camará Shopping (Piso L3) -

Acesso gratuito

Informações: camarashopping.com.br // @camarashopping

Show de Sofia Malta e Laís Senna, com participação de Larissa Lisboa

Quando: Sexta-feira (26),

Onde: Carranca Bar - Av. 17 de Agosto, 1778

Ingressos R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @dalecarranca

Abril Cultural - Spok e Convidados, da Gafieira ao Frevo

Quando: Sexta-feira (26), 20h

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Pe. Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @shoppingrecife // www.shoppingrecife.com.br

Contação de Histórias - Dos tempos holandeses até os dias atuais

Quando: Sábado (27), a partir das 10h

Onde: Livraria do Jardim -

Acesso gratuito

Informações: @livrariadojardim

"Piquenique no Jardim"

Quando: Domingo (28)

Onde: Celeste Café, da Livraria do Jardim

R$ 39,90 (por pessoa)

Informações: @livrariadojardim

Prainha Criatura - Especial Reggae

Quando: Sábado (27), a partir das 15h

Onde: Casa Criatura - Rua de São Bento, 344, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @casacriatura

Cláudia Beija canta Noel Rosa

Com Renato Bandeira no violão

Quando: Sábado (27), a partir das 19h

Onde: Espaço Cultural Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Couvert R$ 30 via WhatsApp (81) 9 9817-1464

Informações: @pocodasartess

Tour Soweto 30 anos, com Belo nos vocais

Abertura, às 22h, com a cantora Ana Clara

Quando: Sábado (27), 23h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende de shoppings do Recife

Informações: 981) 3427-7501

Festival de Circo do Brasil: "23 Fragmentos dos Últimos Dias"

Quando: Sábado (27), 20h e Domingo (28), 19h

Onde: Teatro RioMar

Ingressos a partir de R$ 30 no site Uhuu ou na bilheteria do teatro

Informações: @festivaldecircodobrasil

"5ª edição do Recife Carinhoso"

Com o coletivo Isto é Choro

Quando: Sábado (27), 17h

Onde: Museu do Estado - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Informações: @museudoestadope

Banda Paranozes, tocando Engenheiros

Quando: Sábado (27), a partir das 18h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via WhatsApp (81) 9 9880.5276

Informações: @fogodeocca

Abril Cultural - Aria Social em "Células de Dança"

Quando: Sábado (27), 18h

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Pe. Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @shoppingrecife // www.shoppingrecife.com.br

Piquenique com as Princesas

Com sessão de fotos e pocket show

Quando: Sábado (27), sessões a partir das 14h

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 2122.2211

Festival Viva Mães

Com a cantora Tiê

Quando: Sábado (27), 19h

Onde: Plaza Shopping Casa Forte (Jardim L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

Feira Cinco Sentidos

Arte, design, moda, gastronomia e música

Quando: Sábado (27) e Domingo (28), 10h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

Há 30 anos, aos 30 anos - Show de Mayra Clara

Quando: Sábado (27), 20h

Onde: Espaço Tô em Casa - Rua Marquês de Abrantes, 479, Campo Grande

R$ 30 via WhatsApp (81) 99356-5974

Informações: @espaco_to_em_casa



RioMar Jazz Fest

Com Regis Paulino, Uptown Band & Ivan Barreto

Quando: Domingo (28), a partir das 18h

Onde: RioMar Shopping (Praça de Alimentação, Piso L3)

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Abril Cultural - Orquestra Infantil Criança Cidadã

Quando: Domingo (28), 16h

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Pe. Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @shoppingrecife // www.shoppingrecife.com.br

Bailinho Maravilha Kids

Quando: Domingo (28), 17h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhaes, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Show da cantora portuguesa Mariza

Quando: Domingo (28), 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

Show de Gonzaga Leal

"Naná Vasconcelos - Os Quatro Elementos e a Busca do Sagrado"

Quando: Domingo (28), 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 10 na bilheteria do teatro

Informações: @teatrodesantaisabel // (81) 9 9488-6296 (81) 3355-3323

Rock no Mamulengo

Com as bandas Write Love Band, Desconforme, Kinoa e Abside

Quando: Domingo (28), a partir das 15h

Onde: Teatro Mamulengo - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @desconforme // @kinoa.band // @absideoficial

TEATRO

"O Casamento de Dona Baratinha"

Quando: Sábado (27), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"Pronto! Socorro!"

Com Diego Besou

Quando: Domingo (28), 18h

Onde: Teatro do Imip - Rua dos Coelhos, 300

Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla

Informações: (81) 2122-4715

"Aladdin, O Musical"

Quando: Domingo (28), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3355.9821



EXPOSIÇÕES

"Várias Mãos, uma Cultura: retratos da arte popular pernambucana"

Quando: até 30 de abril

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Capauceiro, 777, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 3464-6464

"Memórias do Japão em Pernambuco"

Quando: até 30 de abril

Onde: Museu Cais do Sertão (Armazém 10) - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Visitação de terça a sexta, das 10h às 16h / sábados e domingos, das 11h às 17h

A partir de R$ 5 (na terça-feira o acesso é gratuito)

Informações: @museucaisdosertao



Exposição "Mundo Jurássico"

Quando: até 1º de maio

Onde: Shopping Tacaruna - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: www.shoppingtacaruna.com.br

"Siron Franco - De Dentro do Cerrado"

Quando: até 3 de maio

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3993, Boa Viagem

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h / sábado, das 10h às 17h

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero

"Amada Família"

Da fotógrafa francesa Juliette Malveau Amado

Quando: até 7 de maio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

"Retrato Oco"

De PV Ferraz e curadoria de Iezu Kaeru

Quando: até 26 de maio

Onde: Torre Malakoff - Praça Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3184-3180

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

Informações: (81) 3425-1915

"Hiper-Realismo no Brasil", de Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / domingos e feriados, das 10h 1as 18h

Informações: (81) 3425-1925

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Visitação terça a sexta: das 10h às 17h /sábados e domingos de 10h às 14h

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

