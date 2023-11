A- A+

AGENDA CULTURAL Qual a boa do 'findi'? Macuca, Novembro Brega e maratona de teatro são opções Estreias do cinema e exposições diversas também integram "a boa" da agenda cultural do fim de semana; confira

Em Correntes, Agreste pernambucano, Gilberto Gil é o grande destaque do Festival Macuca das Artes - um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do Estado, com início nesta sexta-feira (17) e programação intensa até domingo (19).



Já pelas bandas de cá do Recife, e com acesso gratuito, o agito vai rolar na Praça Sérgio Loreto, em frente à sede do Galo da Madrugada.



Mais de 20 atrações celebram o Novembro Brega, com apresentações que seguem de hoje até domingo, entre elas, Michelle Melo, Conde Só Brega, Tayara Andreza e MC Troia, Eduarda Alves e Banda Labaredas.

O Festival Recife de Teatro Nacional, com uma maratona de espetáculos até o próximo dia 26, em teatros e espaços públicos da cidade e exposições diversas, na Caixa Cultural Recife e no Paço do Frevo, entre outros locais, também são destaques da agenda cultural do fim de semana. Confira!

CINEMA

“Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”



Sinopse: A trama se passa 64 anos antes dos eventos do primeiro filme. Nós conhecemos o Presidente Snow, ou melhor dizendo Coriolanus Snow (Tom Blyth), com seus 18 anos em busca de ascender socialmente para ajudar sua avó e sua prima Tigris, interpretada por Hunter Schafer. Para isto, ele precisa ser o melhor da sua turma e se tornar o mentor do vencedor ou vencedora dos jogos daquele ano.

SHOWS E EVENTOS

Festival Novembro Brega

Com Conde Só Brega, Sheldon, MC Tocha, Walter de Afogados e Michelle Melo, entre outros nomes

Quando: Sexta (17), Sábado (18) e Domingo (19), 20h

Onde: Praça Sérgio Loreto

Acesso gratuito

Informações: (81) 3224-2899

Festival Segueosom

Comn N'Zambi, Abulidu, Mundo Livre S/A e Alkymenia, entre outras atrações

Quando: Sexta (17) e Sábado (18), 17h

Onde: Clube Municipal de Paulista - Rua Nobre (por trás do Shopping North Way)

Ingressos a partir de R$ 35 via pix ([email protected])

Show de José Augusto

Quando: Sexta (17)

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75

Ingressos a partir de R$ 200 na Casa do Pará, Trois Barberaria, Ingresso Prime (shoppings) e no site Evenyx

Carla Rios e Convidados

Com André Rio e Fábio Valois, entre outras participações

Quando: Sexta (17), 20h

Onde: Fogo de Occa - Rua 13 de Maio, 229, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20

Informações: (81) 9 9561-3411 // @fogodeocca



Show de Negra Li

Quando: Sexta (17), 19h

Onde: Expo Preta - RioMar Shopping

Ingressos a partir de R$ 20 no site Uhuu

Último Trap do Ano

Com L7nnon, Orochi, Filipe Ret e MC Cabelinho, entre outras atrações

Quando: Sexta (17), a partir das 20h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 150 nas Lojas Esposende (shoppings) e no site Bilheteria Digital

Show de Biquini Cavadão e Lobão

Quando: Sábado (18),

Onde: Downtown Aldeia - Fazeventus (Km 7, Estrada de Aldeia, Camaragibe)

Ingressos a partir de R$ 169 no site Ingresso Prime

Informações: @downtownaldeiafestival

Festa Agarra e Beija

Com Tayara Andrezza, Sentimentos e Rogério Som, entre outras atrações

Quando: Sábado (18), 20h

Onde: Dallas Recepções e Eventos, em Vargem Fria, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9602-2746

Baú da Taty

Com Taty Girl, Joelma, Magníficos e Desejo de Menina

Quando: Sábado (18), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 na bilheteria do espaço, Ingresso Prime e Ticket Folia (shoppings) e no site Virtual Ticket



João do Morro - Gravação do DVD

Quando: Sábado (18), 21h

Onde: Beat Hall - Av. Beberibe, 1468

Ingressos a partir de R$ 20 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9796-8552 (WhatsApp)

Dunas do Barato

Quando: Sábado (18), a partir das 19h

Onde: La Ursa - Paço Alfândega (Bairro do Recife)

Informações: @laursarecife

TEATRO

Festival Recife do Teatro Nacional

Quando: até 26 de novembro

Onde: em teatros e espaços públicos da cidade

Acesso gratuito - mediante doação de um quilo de alimento não perecível

EXPOSIÇÃO



"Refúgio", de Clarice Garcia

Quando: até janeiro de 2024

Onde: Espaço Cultural Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Informações: (81) 9 9817-464

"Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir"

Quando: até 5 de janeiro de 2024

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

Mostra "Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte"

Quando: até 29 de dezembro

Onde: Galeria 180Arts - Rua da Guia, 207, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeria180arts

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Informações: (81) 3355-9500



"Lágrimas de São Pedro", de Vinicius S.A.

Quando: até 26 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Exposição "Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

