BBB 24 Qual a fortuna de Wanessa Camargo, expulsa do "BBB 24" após acusação de agressão de Davi Cantora tem patrimônio muito superior ao prêmio do programa, avaliado em R$ 3 milhões

Expulsa do "BBB 24" após Davi reclamar de uma agressão após a festa da madrugada deste sábado (2), Wanessa Camargo tem uma fortuna muito superior ao prêmio do reality, avaliado em R$ 3 milhões. Uma das cantoras mais ricas do Brasil, Wanessa teria, segundo a "People With Money", um patrimônio de R$ 185 milhões, superior à fortuna do pai, Zezé Di Camargo, que seria avaliada em R$ 60 milhões.

Além de propriedades imobiliárias, a cantora é dona de restaurantes, tem a própria marca de vodca, uma grife de roupas e uma linha de perfumes da marca Jequiti. Antes de voltar a namorar o ator Dado Dolabella, a cantora foi casada por 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9 anos.

Ainda que os termos do casamento de Wanessa não sejam públicos, estima-se que parte de sua fortuna venha do casamento com Marcus, que é sócio do Grupo Buaiz, do Espírito Santo. O grupo tem negócios em áreas como TV, shopping e empreendimentos imobiliários, e o empresário tem outros negócios próprios, como a 9ine, empresa especializada em agenciamento de atletas, em sociedade com Ronaldo Fenômeno. Estima-se o patrimônio do ex-marido de Wanessa e atual noivo de Isis Valverde seja de R$ 4 bilhões. Wanessa ficou com uma mansão de 985m² em Alphaville, após a separação.

