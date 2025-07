A- A+

Música Qual a melhor música para fazer sexo? O cantor inglês Rick Astley responde 'Qualquer coisa do Marvin Gaye', diz o veterano do pop, que se exercita ao som de Biffy Clyro e reconhece o poder do Abba nas pistas de dança

O cantor e compositor inglês Richard Astley fez uma playlist de respeito. Nela, o veterano do pop, autor da canção é "Never Gonna Give You Up", fala de algumas das canções que marcaram sua vida, do que ouve na hora de fazer sexo e da música que gostaria que tocasse em seu funeral.

Confira abaixo:

A primeira música pela qual me apaixonei

"Tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais velha. Minha irmã tocava os grooves de Big Yellow Taxi, da Joni Mitchell. Quando tinha a chance, colocava I Wan'na Be Like You, de Mogli: O Menino Lobo.

A música que eu canto no karaokê

Tale As Old As Time, da trilha sonora de A Bela e a Fera, mesmo sendo um dueto. Minha filha Emilie tem 33 anos, mas quando ela está em casa, assistimos a um filme da Disney juntas.

Ela se transforma em uma criança de cinco anos, eu me transformo em um pai jovem e é simplesmente adorável.

O primeiro single que comprei

Eu tinha 10 anos e entrei numa loja de roupas em Ashton chamada Slaters, que vendia uniformes escolares, porque meu pai tinha me dado dinheiro para comprar uma calça jeans.

Eles tinham uma pequena barraca de discos e disseram que eu poderia escolher um single de graça. Fui intimidado pelos garotos mais velhos, então disse: "Vou querer o que for o número 1", que por acaso era um disco incrível: I Feel Love, da Donna Summer.

A música da qual eu inexplicavelmente conheço a letra inteira

Certamente não é minha! Never Gonna Give You Up se tornou tão arraigada que chega a ser ridícula. Mas houve momentos em que saí do meu próprio corpo.

A melhor música para tocar em uma festa

Com certeza todo mundo dançará Dancing Queen, do Abba, se você tocar no momento certo, desde crianças pequenas, adolescentes, pessoas na faixa dos 20 anos até avós e avós.

A música que me faz chorar

Ridley Scott usa Vide Cor Meum, de Patrick Cassidy, que é inspirada em La Vita Nuova, de Dante, em Kingdom of Heaven. Quando o rei morre, tenho que me controlar para não chorar.

A música que não consigo mais ouvir

I Should Be So Lucky, da Kylie Minogue, porque, aparentemente, quando você diminui para 33 rpm, ela soa como eu. Até eu quase acreditei que era eu quando a ouvi pela primeira vez.

Para esclarecer: eu definitivamente não cantei a versão da Kylie de I Should Be So Lucky.

A música que mudou minha vida

Eu toco bateria em uma banda de rock em crise de meia-idade, os Luddites. Tocamos de tudo, desde Sex Pistols até Clash e Blink 182. Times Like These, do Foo Fighters, é uma das minhas favoritas. Tocar Never Going to Give You Up com o Foo Fighters foi definitivamente um momento de euforia.

A música que me faz acordar de manhã

Gosto de dar uma longa caminhada de manhã e sou um grande fã do Biffy Clyro. Coloco o álbum Only Revolutions para tocar e, quando chegar a vez do Bubbles, estarei realmente poderoso.

A melhor música para fazer sexo

Qualquer coisa do Marvin Gaye. Nada do Rick Astley.

A música que eu quero que toque no meu funeral

Eu deveria dizer "There Is a Light That Never Goes Out", do Smiths, porque eu cantei com o Blossoms quando fizemos nosso show do Smiths em Glastonbury. Mas eu não quero ser o responsável pela escolha.

Veja também