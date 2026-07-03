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COPA DO MUNDO "Qual a nota, maestro?": Lucas Fresno avalia alcance vocal dos narradores da Copa do Mundo Vocalista da banda Fresno comentou narrações da Copa de 2026 e também momentos histórico, como Galvão narrando gol do Brasil em 1998: "Tá com cara de Lá bemol para Lá"

O cantor e compositor Lucas Fresno publicou nas redes sociais um vídeo em que avalia, de forma técnica, mas com uma dose de humor, o alcance vocal dos narradores da Copa do Mundo. Entre as análises, o músico elogiou o desempenho vocal do jornalista Raony Pacheco na narração do jogo entre Noruega e Senegal, afirmando que ele teria potencial para ser vocalista da banda de metalcore Architects.

"Já dá pra cantar metalcore. Próximo vocalista do Architects", brincou depois de tentar reproduzir o vocal, ou melhor, a narração.

Lucas também analisou narrações marcantes de outras Copas do Mundo. Um dos exemplos foi a partida entre Brasil e Holanda, em 1998, quando Ronaldo marca um gol e a voz de Galvão Bueno ecoa repetidamente com a frase: "Olha o gol!". "Tá com cara de Lá bemol para Lá. Esse jogo foi um dos mais emocionantes.

Na Copa de 2010, ele estava extremamente rouco e o gol (na voz) chega a Ré, ou seja, bem mais grave. Mas a emoção absurda da partida fez ele alcançar um registro que nem era o natural da voz dele", explicou.

O músico também brincou com a narração da jornalista Renata Silveira durante um gol da atacante Marta. "Renata Silveira usando todo o campo harmônico de Lá maior. Martaaa! Parece metal melódico", disse, imitando a narração da jornalista comparando com as notas do refrão de "I Will Always Love You", de Whitney Houston.

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