A- A+

CARNAVAL 2024 Qual artista você quer ver nos polos descentralizados da folia do Recife? Saiba como escolher Até esta quarta-feira (31) votação estará aberta para escolher grade de programação de polos no Carnaval da cidade

Tá a fim de curtir o show de Larissa Lisboa e Gabi da Pele Preta no Polo Poço da Panela? E que tal PC Silva no Polo Várzea?

Tem também Maria Pagodinho, Ivan Ferraz, Igor de Carvalho, Barbarize e Tereza Cristina, além de grupos culturais diversos - todos previamente credenciados pela Fundação de Cultura - que podem ser escolhidos para apresentações em um dos 26 polos descentralizados do Carnaval de Recife

Até esta quarta-feira (31) caberá ao público escolher artistas e grupos para shows nos dias de folia. Pelo menos até três atrações podem ser escolhidas - sendo uma para cada dia de local de festa - por meio do site/APPP Conecta Recife.



Passo a Passo



1 - Após acessar o APP ou o site do Conecta Recife (fazer o login), na página principal, deve ser escolhida a opção "Escolha quem deve tocar no seu polo";

2 - Ao clicar, é possível escolher um dos polos descentralizados e na opção seguinte, o estilo do artista: grupo (afoxé, DJ, banda/cantor/cantora etc);

3 - No passo seguinte é a vez de escolher o artista/grupo;

4 - A escolha é confirmada ao clicar em "Votar".

Resultado

Vale resaltar que só é possível um voto por CPF. Os artistas e grupos mais votados passarão a fazer parte da programação do Carnaval do Recife.







O resultado com os nomes escolhidos será divulgado também na quarta-feira (31).

Em 2024 o Carnaval do Recife terá 49 polos distribuídos pela cidade, sendo 26 descentralizados/comunitários.



A ação, de iniciativa da Prefeitura do Recife, através das secretarias de Governo e Participação e de Cultura, da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR) e da Empresa Municipal de Informática (Emprel), aconteceu também em 2023.



Para este ano há pouco mais de mil atrações que podem ser escolhidas pela população, divididas em nove categorias:



- Bloco Afro, Samba

- DJ, Escola de Samba

- Grupo de Percussão

- Orquestra de Frevo

- Perfomista, Afoxé e Banda

- Cantor e/ou Cantora.

Veja também

BBB 24 "Ver a pessoa 'latir' alto na nossa cara e ficar se sujeitando?", desabafa Bin Laden sobre Isabelle