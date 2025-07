Qual casal saiu do "Power Couple"? Participantes dão adeus ao programa na véspera da grande final

A- A+

O resultado da última DR da atual edição do " Power Couple", que chega ao fim na noite desta quinta-feira (10), pegou de surpresa a maioria dos espectadores do reality show.

Diferentemente do que apontava a maior parte das enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais, o casal formado por Talira e Pessina deixou a casa, na última quarta-feira (9), com a menor porcentagem de votos do público. Os dois arrebanharam apenas 11,54% dos votos para permanecer na competição.

Quem são os finalistas do Power Couple?

A grande final do "Power Couple" — que ocorre nesta quinta-feira (10), com transmissão ao vivo a partir das 22h30, na Record — é disputada pelos seguintes casais:

Adriana e Dhomini;

Carol e Radamés;

Rayanne e Victor.

Enquetes atualizadas indicam quem deve ser o grande casal vencedor do "Power Couple". As principais pesquisas monitoradas pelo GLOBO apontam um empate técnico entre os participantes, com uma leve vantagem para Adriana e Dhomini, que despontam com cerca de 50% dos votos.

As prévias da votação mostram que, na sequência, aparecem os adversários Carol e Radamés (que acumulam, até o momento, 46% dos votos) e Rayanne e Victor (com 3,97%).

