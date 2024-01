A- A+

BRASIL Qual é o segredo de Daniella Cicarelli? Modelo bomba com vídeo de treino e conta como mantém corpaço Saiba como vive a também apresentadora hoje, conhecida por par romântico com Reynaldo Gianecchini em novela, casamento faraônico com Ronaldo e Beija Sapo

Daniella Cicarelli não está à toa. A modelo, de 45 anos, vem impressionando os internautas com vídeos nos quais mostra a rotina de malhação que desempenha, enquanto curte os dias de sol no Havaí, arquipélago nos Estados Unidos, ao lado do marido, o empresário Guilherme Menge. Um detalhe do treino, entretanto, costuma surpreender alguns seguidores: a também atleta não utiliza peso nos exercícios. Questionada, ela respondeu o que faz exatamente para manter o corpaço e bem-estar.

“Eu uso o peso do corpo porque não quero ganhar massa, volume e sim ficar forte para correr e ter qualidade de vida ”, diz Cicarelli.

E pelo jeito, a qualidade de vida é o que ela não abre mão mesmo. Seja em ilhas paradisíacas dos Estados, nos telhados de Milão, na Itália, ou em campos suíços, a modelo não deixa de mostrar detalhes da rotina fitness.

Como vive hoje

Conquistou sucesso nas novelas da Globo, nas passarelas de desfiles de moda, como apresentadora de programa de auditório, namoro com famosos e, é claro, pelas polêmicas. Atualmente, Daniella Cicarelli ganha a vida como influenciadora digital e com palestras.

Casada com o empresário Guilherme Menge desde 2018, ela costuma mostrar a vida de viagens internacionais ao lado do marido. Quando aparecem juntos, o casal é super elogiado pelo físico muito bem cuidado.

Vida de sucesso

Na TV, Daniella Cicarelli foi alçada ao sucesso pela participação em “As filhas da mãe” (2001), novela de Silvio de Abreu exibida na TV Globo. Desta obra, lembra ter “passado o rodo” pelos casais fictícios formados com galãs.

"Nessa novela eu ia fazer par romântico com [Reynaldo] Gianecchini " afirmou ela em entrevista ao podcast de Fabiana Justus, que era o galã. Eu fazia faculdade querendo pegar Gianecchini. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente quer pegar, porque a gente acaba pegando em algum momento.

Além da novela, Cicarelli comandou o “Beija Sapo”, exibido pela MTV Brasil na segunda metade da década de 2000. O programa ficou conhecido por mostrar abertamente beijos gays na televisão.

Outra passagem que não pode deixar de ser lembrada é o casamento com o jogador Ronaldo Fenômeno, cuja duração foi efêmera, de menos de três meses. Uma coisa, no entanto, ficou na memória: o casamento faraônico, que marcou a oficialização daquele curto relacionamento, ocorrido no castelo de Chantilly, na França.

