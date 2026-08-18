Qual era o verdadeiro nome de Laura Cardoso, atriz que morreu aos 98 anos
Artista começou carreira aos 15 anos e acumulou mais de 60 novelas
Morta aos 98 anos por causas naturais, Laura Cardoso, uma das maiores atrizes do Brasil, não tinha o nome "Laura" em sua certidão de nascimento.
Ela se chamava, na verdade, Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, com este último nome adicionado na época da união com Fernando Balleroni, diretor e ator com quem ela se casou em 1949. Os dois ficaram juntos até a morte dele, em 1980.
A mudança de Laurinda para Laura se deu no início da carreira, por volta dos 15 anos, quando ela começou a emprestar sua voz para radionovelas. Ao longo de décadas, se tornou uma das pioneiras da teledramaturgia brasileira e acumulou mais de 60 novelas.
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Seu último trabalho no gênero foi "A Dona do Pedaço", em 2019. No cinema, sua última participação foi "De Perto Ela Não é Normal", em 2020. Em 2023, Laura recebeu o Troféu Oscarito pelo conjunto da obra no 51º Festival de Cinema de Gramado e disse ao GLOBO:
— A aposentadoria é uma coisa horrível — disse Laura ao GLOBO: — Se você ficar parada, você morre. Quero continuar na batalha, quero ficar de pé, lutando.