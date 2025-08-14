A- A+

cinema Qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2026? Veja lista com os habilitados Neste ano, a produção brasileira "Ainda Estou Aqui" trouxe uma estatueta para o país pela primeira vez

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta quinta-feira, 14, a lista com os 16 filmes habilitados a concorrer a uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026. A escolha será feita em duas etapas. No dia 8 de setembro de 2025, a Comissão de Seleção anunciará os seis títulos pré-selecionados. Em 15 de setembro, será revelado o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.



Neste ano, a produção brasileira "Ainda Estou Aqui" conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar. Apesar de o País já ter disputado a categoria e outras estatuetas, esta foi a primeira vez que o Brasil levou o troféu para casa.





Os títulos habilitados a concorrer ao Oscar 2026 são:

"A Melhor Mãe do Mundo", de Anna Muylaert

"A Praia do Fim do Mundo", de Petrus Cariry

"Baby", de Marcelo Caetano

"Homem com H", de Esmir Filho

"Kasa Branca", de Luciano Vidigal

"Malu", de Pedro Freire

"Manas", de Marianna Brennand

"Milton Bituca Nascimento", de Flavia Moraes

"O Agente Secreto", de Kleber de Mendonça Filho

"O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende

"O Último Azul", de Gabriel Mascaro

"Oeste Outra Vez", de Erico Rassi

"Os Enforcados", de Fernando Coimbra

"Retrato de um Certo Oriente", de Marcelo Gomes

"Um Lobo entre os Cisnes", de Marcos Schechtman e Helena Varvaki

"Vitória", de Andrucha Waddington

Veja também