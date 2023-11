A- A+

TV Qual foi a pergunta de R$ 1 milhão no quadro "Quem quer ser um milionário", de Luciano Huck?; veja Cientista mineiro chegou à questão final de competição televisiva no programa "Domingão com Huck", da TV Globo, mas não acertou

O cientista mineiro Arthur Abrantes esteve a uma pergunta de alcançar R$ 1 milhão no quadro "Quem quer ser um milionário", do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, no último domingo (5). Primeiro brasileiro negro a se formar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o rapaz de 26 anos errou a questão final, que pedia para que ele respondesse quais cidades, entre as opções oferecidas, foram fundadas em 21 de abril.

A questão era a seguinte: "O dia 21 de abril marca a fundação das cidades de...". As opções apresentadas seguem reproduzidas a seguir:

A. Londres e Brasília;

B. Brasília e Roma;

C. Brasília e Barcelona;

D. Porto e Brasília.

Arthur optou pela letra C (Brasília e Barcelona). Mas a resposta correta era a letra B (Brasília e Roma). O bom desempenho do cientista, que é funcionário de uma startup em Los Angeles, na Califórnia, viralizou nas redes sociais — e internautas lamentaram o fato de ele ter errado apenas a última questão e ter levado para casa R$ 300 mil.

"A mensagem é: dê o primeiro passo. A gente que vem do interior, da escola pública, tem tendência de não acreditar em si mesmo", afirmou Arthur, para o apresentador Luciano Huck. "Me use como referência. Tem que estudar, trabalhar. Não é mágica. Estudei mais de nove mil fatos. Se fosse ano passado, teria passado vergonha. É trabalho e continuar acreditando em você", acrescentou.

