Qual meme de Fernanda Torres é o mais querido? Humoristas respondem

"O auge". Assim Fernanda Torres, indicada ao Oscar pelo filme 'Ainda estou aqui', de Walter Salles, define o fato de ter se tornado protagonista de diversos conteúdos divertidos na internet.

Em meio ao mar de memes e figurinhas dela, que inundaram as redes e retratam diferentes épocas e situações da vida e da carreira, além dos visuais que a artista adotou ao longo de seus 59 anos, Fernanda disse:

"Acho meme e figurinhas uma coisa extraordinária, uma linguagem superior. Tenho muito orgulho de ter vingado para as novas gerações em forma de meme" afirmou ela em recente entrevista ao Globo.

Na conversa, Fernanda citou dois de seus preferidos:

"Outro dia mostrei para os executivos internacionais do filme um meme de eu dançando 'Eguinha Pocotó' para o Selton (Mello, numa cena de 'Os normais'), em que dizem: 'Esses são os nossos representantes no Oscar'. Hahahahha. Eles não acreditaram. Também vi um em que eu mostrava ao Jô Soares como escovo meus dentes...."

Se Fernandinha tem seus preferidos, seus colegas no campo do humor também têm. O GLOBO perguntou a alguns deles quais são. Confira abaixo:

Fábio Porchat

"Tenho que dizer que meu meme preferido é o 'Totalmente drogada', porque ele aconteceu no meu programa. Foi lá que surgiu 'Viu ontem? A Fernanda Torres totalmente drogada?'. Esse é o meu favorito dela porque eu vi ao vivo ele acontecer, surgiu na minha frente, vi o nascimento de um meme.

O que acho especial nele é o tempo de comédia dela contando essa história. É sensacional. Porque ela não fala só 'totalmente drogada', ela separa as sílabas, tem uma coisa de contar a história, ela dá uma pausa boa, uns pontos. É o fechamento da história, a última frase dela antes de acabar a história... O bordão da história dela virou um bordão nacional".

Flávia Reis

"É difícil escolher um, gargalho muito a cada meme e fico repetindo mil vezes. Mas me lembrei da entrevista dela no tapete vermelho do Festival de Cinema de Santa Bárbara, quando perguntaram sobre a corrida ao Oscar e ela respondeu: 'Meu cabelo já não aguenta mais escova!'. Hahahahaha.

Eu gosto tanto dessa franqueza que o humor dela carrega. Essa conexão direta com o que se vive na realidade, o dia a dia. Pra mim, é no cotidiano ordinário que o humor mora! É mais evento, é mais escova, chato demais fazer escova!

Fiquei imaginando o final da corrida ao Oscar: Fernanda ganhando a estatueta, belérrima, vestido estupendo, discurso lindo e o cabelo de quem acabou de sair do banho, deu uma sacudida e foi.

Mas falando de humor feminino, aquela engolida de plateia com uma cruzada de perna meio tirando sarro do seu elegantérrimo Chanel, absolutamente sexy e sabendo o que iria provocar no exato momento em que colocasse as pernas pra jogo!

Domínio absoluto do carisma, do corpo, da sua relação com o público. Amo isso".

Dadá Coelho

"Meu meme favorito da Fernanda Torres é um em que ela comenta, no Videoshow, uma cena da novela 'Selva de Pedra' em que sai rolando ladeira abaixo. Eu adoro gente que não se leva a sério, porque a gente não vai sair vivo dessa, né?

Não dá. Comentando essa gravação, ela conta que estava muito arrogante na época porque havia ganhado um prêmio internacional. E aí fracassou na novela. Sofreu tanto fazendo que ficou traumatizada e não quis mais fazer. Ficou um tempão longe dos folhetins.

Acho genial ela rindo de si mesma, comentando o fracasso. Esse meme me pegou mesmo. Mas vou te dizer que é uma pergunta de Enem essa sobre qual é meu meme preferido da Fernanda Torres. Porque tudo dela é maravilhoso".

Rafael Infante

"O que mais gosto é de um que um repórter pergunta a ela como é estar na XXP e ser meme, e ela responde: 'Eu me sinto o Pikachu'. Ela estava andando para entrar no evento e teve um momento rápido de reposta. Educada, espirituosa e um pouco rindo daquilo tudo, né?

Acho poderoso porque traz uma imagem, que é associada ao evento, mas que não seria esperada, a princípio, como resposta . É como se ela revelasse o lado cômico de estar ali.

De aquilo existir, sem ofender ninguém. Como se expusesse o que muitos pensam de forma deliciosa. Trouxe o que estava no inconsciente de muitos compartilhando o dela".

Tatá Werneck

"Eu amo o 'bochecha'. Quando Pedro Bial pergunta o que ela via no espelho sendo filha de Fernanda Montenegro".

