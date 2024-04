Qual o estado de saúde de Faustão? Apresentador está internado há quase 50 dias

A- A+

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi submetido a um transplante de rim em fevereiro. Desde então, há 48 dias, ele se recupera do procedimento num hospital de São Paulo. No período, Faustão precisou lidar com a rejeição do corpo ao órgão transplantado e passar por sessões de hemodiálise.

A mulher do apresentador, Luciana Cardoso, usou as redes sociais nesta sexta-feira para atualizar o estado de saúde do marido. Ela afirmou que o apresentador "venceu" a rejeição do rim que recebera de transplante.

Pelo Instagram, Luciana disse que o marido tem "lutado bravamente" por sua recuperação. Há três semanas, a família recebeu a notícia que o corpo não estava aceitando o rim transplantado. Um tratamento "mais potente" foi iniciado e, há apenas três dias, o apresentador e seus parentes tiveram a confirmação de que a rejeição fora superada.

"A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que a vida nos dá como aprendizados", destacou Luciana.

A mulher de Faustão diz que "a luta ainda não acabou", mas que "já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona". Ela agradeceu o apoio dos fãs e a dedicação da equipe médica.

O que aconteceu com Faustão?

Depois do transplante, Faustão passou por sessões de hemodiálise e permaneceu internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Quando Faustão fez transplante de rim?

Faustão fez o transplante de rim no dia 26 de fevereiro. Em agosto do ano passado, ele já tinha se submetido a outro transplante, de coração.

O apresentador foi internado no dia 5 daquele mês, na Unidade de terapia intensiva (UTI), para tratar uma insuficiência cardíaca. Como o caso era grave, ele recebeu a indicação para um transplante e foi incluído no início da fila de espera.

Quem foi o doador do coração de Faustão?

Fausto Silva ganhou um novo coração em 27 de agosto. O órgão era de um jogador de futebol de várzea chamado Fábio Cordeiro da Silva, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em 31 de agosto, Faustão gravou um vídeo agradecendo à família dele.

— Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, homem simples. Eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Welisson, irmão do Fábio, e à Jaqueline, a viúva. A esses que tenho que agradecer. Essas pessoas das mais humildes que, na hora que eu precisei, me deram um coração novo — disse ele, que deixou o hospital no dia 10 de setembro.

