A- A+

CINEMA Qual o melhor filme de Quentin Tarantino? O próprio diretor responde Em podcast, ele também falou sobre a produção que 'nasceu para fazer'

Quentin Tarantino já dirigiu nove filmes em toda sua carreira. Qual é o melhor? Especialistas debatem fervorosamente essa questão há décadas, mas um expert chegou com uma resposta que promete ter um peso importante nas discussões. O nome é...Quentin Tarantino. O próprio cineasta, em entrevista ao podcast "The church of Tarantino" citou aquele que considera seu melhor filme, o seu favorito e o que "nasceu para fazer".

A resposta para a primeira pergunta é "Bastardos inglórios", de 2009, enquanto "Era uma vez em... Hollywood", de 2019, é seu favorito.

“Mas eu acho que 'Kill Bill' é o filme definitivo, como se ninguém mais pudesse tê-lo feito”, disse ele. “Cada aspecto dele é tão particularmente arrancado, como com tentáculos e tecido ensanguentado, da minha imaginação, do meu id, dos meus amores, da minha paixão e da minha obsessão. Então acho que 'Kill Bill' é o filme que eu nasci para fazer, acho que 'Bastardos inglórios' é a minha obra-prima, mas 'Era uma vez em… Hollywood' é o meu favorito.”

Tarantino também falou sobre os roteiros que escreve. O primeiro foi "Cães de aluguel", em 1992.

“Acho que 'Bastardos inglórios' é o meu melhor roteiro, e acho que 'Os oito odiados' e 'Era uma vez em… Hollywood' vêm logo atrás. Mas há um aspecto de 'Os oito odiados' que eu realmente acho que provavelmente é a minha melhor direção do meu próprio material, ou seja, o material está escrito e é sólido. Então não é como se eu tivesse que criá-lo, como em 'Kill Bill' – é sólido, está ali, e eu realmente acho que é o meu melhor serviço ao meu próprio material como diretor.”

A sequência de "Era uma vez em... Hollywood", filme que versa sobre um ator de TV mediano e seu dublê tentando sucesso no cinema em 1969, interpretados respectivamente por Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, não vai ser dirigida por Tarantino. Ele passou a bola para David Fincher, que comandará "The Adventures of Cliff Booth" produção para a Netflix. Tarantino, porém, continua no roteiro e produção.

“Acho que eu e David Fincher somos os dois melhores diretores. Então, a ideia de que David Fincher realmente quer adaptar meu trabalho, para mim, mostra um nível de seriedade que acho que precisa ser levado em consideração.”

O diretor contou também, no podcast, que está preparando uma peça no West End londrino para 2026. Antes disso, não pretende voltar ao cinema para dirigir seu décimo — e que seria último — filme.

Veja também